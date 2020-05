Slotcall: Sectorrotatie

De AEX (-0,4%) blijft net als gisteren behoorlijk achter ten opzichte van de overige Europese indices. Daar waar de Duitsers (+1,2%) en Fransen (+1,8%) stevige plussen op het bord zetten, eindigen wij in het rood.

Het komt doordat er verhoudingsgewijs veel technologiefondsen zijn opgenomen in de hoofdindex. Fondsen zoals Adyen (-3,7%), ASML (-2,1%) en Prosus (-5,4%) blijven vandaag lelijk achter. Ook op Wall Street liggen de technologie-aandelen er zwak bij.

Daarentegen presteren de coronagevoelige aandelen juist goed. Een duidelijke verklaring is hiervoor niet te vinden. Het is een typisch gevalletje van sectorrotatie. De financials, winkelvastgoed en industriële fondsen gaan goed, daar waar de sterke namen wat terrein prijsgeven.

Amerika gaat langzaam weer open

Positief is dat de Amerikaanse economie langzaam weer open gaat. De staten Virginia en Arkansas staan binnenkort toe dat de bars en restaurants onder strikte regels hun deuren mogen openen. In Ohio mogen mensen zelfs weer naar de sportschool.

Wellicht dat dit soort berichten het optimisme aanwakkeren. De altijd uitgesproken beursanalist Jim Cramer zegt dat de markt te positief is over het herstel van de Amerikaanse economie. Hij kan niet geloven dat de Nasdaq in de buurt van een all time high staat, terwijl 38 miljoen Amerikanen werkloos zijn.

Cramer zegt: 'je kan niet eindeloos een kasteel bouwen van zand'. Er komt immers een moment dat het omvalt. Hij hoopt daarom dat de markten wat tot rust komen. Vandaag lijkt het daar bepaald niet op, want de koersen springen alle kanten op. Dat terwijl de agenda praktisch leeg is.

The market is too optimistic about the recovery, Cramer says: 'It's just not going to work like that' https://t.co/D4kUgT0hdP — CNBC (@CNBC) May 27, 2020

Twitter onder vuur

Op de Amerikaanse beurs behoort Twitter (-4,8%) tot de grootste dalers. Het sociale mediaplatform wordt door de President Donald Trump onder vuur genomen, omdat enkele tweets van Trump door het platform als onwaar werden beschouwd.

Het gaat om een tweet van Trump waarin hij zei dat het stemmen per post tot grote verkiezingsfraude zou leiden. Twitter had daaronder een link gezet met de woorden: "lees hier de feiten over het stemmen per post''. Die link verwees weer naar CNN, een zender waar Trump geen groot fan van is.

De Amerikaanse President is hier niet van gediend en dreigt met grote acties. Wat hij precies gaat goed, is echter onduidelijk. Misschien gaat hij wel stoppen met twitteren. Dat zou voor ons als media toch wel jammer zijn. Want iedere dag tweet hij wel iets nieuwswaardig. Ook Facebook (-3,7%) heeft last van dit gebakkelei.

Twitter has now shown that everything we have been saying about them (and their other compatriots) is correct. Big action to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. Let vooral op de Italiaanse yield die een enorme duikvlucht maakt. Als de Italianen geld toe krijgen op hun leningen dan eet ik mijn schoenen op.



De lagere Italiaanse rente wordt veroorzaakt door de Europese Commissie die een herstelfonds van €750 miljard wil oprichten. Een deel van dit geld moet volgens de Commissie worden geschonken aan de lidstaten. Dat is gunstig voor Italië.

Nederland: -2 basispunten (-0,22%)

Duitsland: -0 basispunten (-0,43%)

Italië: -7 basispunten (+1,48%)

Verenigd Koninkrijk: -3 basispunten (+0,19%)

Verenigde Staten: -3 basispunten (+0,67%)