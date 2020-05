quote: info_pltd4f schreef op 28 mei 2020 11:07:

hoe kan dat dat de AEX staat 15% onder zijn laatste top en de aandelen die bij de AEX staat allen 20-50% van dit top?

Omdat er een paar aandelen zijn die zich aan de misère hebben onttrokken, vanwege hun status als onaantastbare "knuffelstocks". Denk hierbij o.a. aan ASML (dat voor circa 20% mee weegt en dit jaar al een kleine 15% is gestegen), Adyen (weegt voor een procent of 5 en staat dit jaar ruim 50% hoger) en RELX (5% lager met een gewicht van circa 8%).Als je deze aandelen niet had, maar je je (zoals ik) meer had gericht op "traditionele" aandelen (olie, financials, vastgoed etc.), zit er voorlopig niets anders op dan droog brood vreten ;)