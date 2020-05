Geen schuldencrisis, zegt Lagarde

Het zal toeval zijn dat op de dag dat het veelbesproken EU-steunplan wordt gepresenteerd, uitgerekend Amsterdam en Milaan als enige beurzen in de min staan, terwijl de rest van Europa in het groen baadt. (Of nee, ook onze 'Vrekkige Vier'-collega Denemarken houdt het niet droog met een procent in de min).

Ondertussen heeft ECB-voorzitter Christine Lagarde al gesproken - zonder noemenswaardig koersgevoelige gevolgen. Haar boodschap in het kort: de crisis is een stuk heftiger dan het 'milde' scenario van de ECB, maar voor een nieuwe euro-schuldencrisis hoeft u niet bang te zijn.

Note, in the ECB's scenario analysis real GDP was set to fall in 2020 by around 5%, 8% and 12% under the mild, medium and severe scenarios, respectively https://t.co/Xe24u8kjA4 — RANsquawk (@RANsquawk) May 27, 2020