Beurs Vandaag: Nieuwe poging

Gisteren gooide de AEX er het bijltje bij neer, maar vandaag proberen we het opnieuw met een groene opening, rond de 534 punten.

Gisteren sloot de Amsterdamse index als enige in Europa in de min, hoewel ook in Amerika de koersen in de loop van de dag wat terugliepen na nieuw verbaal wapengekletter tussen de VS en China. De S&P 500 sloot uiteindelijk weer onder de 3000 punten, die eerder op de dag nog wel op het bord stonden.

Hoe ligt de markt er bij?

Azië gemengd: Japan hoger, China en Hong Kong iets lager

Olieprijzen licht lager, goud stabiel

Amerika overweegt nieuwe sancties tegen China

De agenda is light vandaag, echt toonaangevende indicatoren komen er niet uit, maar er is wel veel gaande. In Europa lanceert commissievoorzitter Ursula von der Leyen het steunplan voor de Europese economie - u weet wel, waar zoveel over te doen is. Half juni gaan de regeringsleiders het er over hebben.

???? ???? 20% of Recovery Fund May Be Earmarked for #Italy: Repubblica



*More details from BBG ? pic.twitter.com/8i26ISK6aE — Christophe Barraud?? (@C_Barraud) May 27, 2020

Met het consumentenvertrouwen in Europa wil het nog niet zo vlotten in ieder geval.

BREAKING! #France's Business Confidence rose in May, but far less than expected. pic.twitter.com/IWdfibzUY9 — jeroen blokland (@jsblokland) May 27, 2020

Ook aardig om in dit opzicht in de gaten te houden is Christine Lagarde, die om 9:30 een online jongerenconferentie toespreekt. Dat klinkt onschuldig genoeg, maar haar woorden worden op een goudschaaltje gewogen.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:59 Vertrouwen Franse consumenten blijft onder druk door crisis

07:23 Kapitaalverhoging van 50 miljoen bij WDP door keuzedividend

06:38 Luchtvaart verwacht 120 miljard aan extra schulden door crisis

06:38 'Witte Huis overweegt sancties tegen China wegens Hongkong'

26 mei Optimisme overheerst op Wall Street

26 mei Stevige winsten op Wall Street

Vandaag op de agenda

08:45 Frankrijk: consumentenvertrouwen mei

09:30 Toespraak ECB-voorzitter Christine Lagarde

13:00 VS: Hypotheekaanvragen

15:30 Olie: Cushing Storage report

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

Shortsell.nl:

Via de AFM (en shortsell.nl) de meest geshorte fondsen in Nederland:

En dan nog even dit

Wat zegt dit over de markt?

Within about half an hour of European markets closing on Tuesday, more than $4 billion worth of stock offerings were announced https://t.co/jZQU04RVWB — Bloomberg (@business) May 26, 2020

Jeremy 'stocks for the long run' Siegel over opvallende gevolgen van de lockdown:

“We’ve widened the gap between large and small” businesses under coronavirus lockdowns, Wharton’s Jeremy Siegel said yesterday. “It was almost a capitalist dream.” https://t.co/6BFTlOiwDR pic.twitter.com/eDRf5tWZTZ — CNBC (@CNBC) May 27, 2020

Indexbeleggers opgelet:

???? The #Shanghai Stock Exchange is considering the first overhaul of its benchmark index in three decades so that it better reflects #China’s increasingly high-tech economy, according to people familiar with the matter - Bloomberg pic.twitter.com/LdL9pRLCG8 — Christophe Barraud?? (@C_Barraud) May 27, 2020

Ondertussen elders op uw planeet:

Temperatures in parts of the Arctic are 16 °C higher than normal with wildfires burning since March https://t.co/94km4FR0cj — Bloomberg (@business) May 27, 2020

Nog even over die bonus voor Air France-KLM-baas Ben Smith:

Dit geldt uiteraard niet voor topmannen van florerende multinationale vliegtuigmaatschappijen...?? https://t.co/M5oJ0SJyyy — Nico A. Inberg (@NicoInberg) May 26, 2020

