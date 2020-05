TA: Rood vlaggetje RDS

Royal Dutch Shell (RDS) deint niet mee op de herstellende olieprijs. De vlagformatie suggereert verkoopruk bij deze Blue Chip.

De prijs van een vat Brentolie is vanaf het dieptepunt op 22 april rond $19,97 inmiddels met 75% (!) opgeveerd. De olieprijs verbetert, maar fluctueert nog onder de top van begin april rond $36,30. Pas na een doorbraak komt er meer ruimte vrij.

Vlaggetje hangt halfstok

In eerste instantie konden oliefondsen meeliften. Zo wist Royal Dutch Shell begin april bijna 80% te herstellen. Maar de laatste weken zit de klad erin en loopt het technische plaatje van het aandeel weer helemaal leeg. Technisch hangt het vlaggetje van RDS halfstok. Laten we niet vergeten dat RDS begin van dit jaar nog €27,50 noteerde.

Ik heb hier al eerder gezegd dat RDS vooral speelbal voor de speculanten is. Lange termijn beleggers hebben helemaal niets te zoeken in dit aandeel, ondanks het dividendrendement. In mijn column van 31 januari had ik nog aangegeven dat oliegerelateerde aandelen onder druk zullen staan.

Hieronder bespreek ik Royal Dutch Shell, dat begin april rond €18,57 in de problemen is geraakt en in problemen zal blijven komen. Ik herhaal het, RDS is alleen voor de dobbelaar interessant. Verder bekijk ik de het verloop van Brentolie.

RDS blijft binnen de correctieve fase van de afgelopen weken

Royal Dutch Shell beweegt binnen een correctieve fase, gevormd als een vlagformatie. Je zou kunnen het een rode vlag kunnen noemen, want de dalende toppen suggereren (nog) verkoopdruk.

De moneyflow (de zwarte doorlopende lijn op de onderste helft van de grafiek) daalt. Dat geeft aan dat beleggers geld aan Royal Dutch Shell onttrekken. Er ligt pas steun rond €10,07 (de bodem van 6 maart 1996).

Blijf voorlopig voorzichtig. Voor een overtuigende technische verbetering dient Royal Dutch Shell eerst uit de vlag te breken. De echte weerstand ligt rond €18,57 (de top van 2 april).







Olieprijs stuit op koerstop van april

Brentolie komt er beter bij te liggen, maar moet nog wel een stevige horde nemen. Wel is de dalende trend al gebroken. De potentiële hogere koersbodem rond $28,87 (de bodem van 13 mei), signaleert een aantrekkende vraag naar olie.

Verdere technische verbetering treedt pas op bij een doorbraak en slotstand boven de weerstand van $36,30 (gevormd op 9 april). Daarna komt er mogelijk meer opwaarts potentieel vrij, in eerste instantie naar $41,80 (gevormd op 2 augustus 2016).