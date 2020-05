Slotcall: Alles groen, wij rood

quote: Brievenbus schreef op 26 mei 2020 18:13:

Ooit moeten we op IEX gewoon 's eerlijk kunnen zijn over het WAAROM A'dam bijna altijd achterblijft als de beurzen herstellen en voorop loopt als de beurzen dalen.

Buiten de door de FED opgeblazen en inmiddels ook door tech gedomineerde S&P valt dat toch wel mee? AEX is misschien iets van 30% tech tegen 50% tech in de S&P. En tech is voorlopig de winnaar in COVID tijden, hoewel ze dat ook al waren in de jaren voorafgaand aan COVID-19.