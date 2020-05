Slotcall: Alles groen, wij rood

De AEX (-0,3%) sluit vandaag in het rood terwijl de overige Europese indices dikke plussen op het bord zetten. De Belgen zijn koploper met een winst van 5,4%.

De Bel20 wordt gedragen door Argenx (+30,6%), AB Inbev (+5,5%) en KBC (+12,7%). Daarentegen gaan bij ons de vijf zwaarst wegende fondsen omlaag. Het gaat om Royal Dutch Shell (-0,6%), ASML (-0,6%), Unilever (-1,1%), Relx (-1,0%) en DSM (-1,9%).

De strijd om een werkend coronavaccin

Dat we in Amsterdam zo achterblijven, is een tegenvaller omdat er veel positief nieuws langskwam. Er zijn steeds meer bedrijven die goede testresultaten publiceren over een mogelijk coronavaccin.

Biotechbedrijf Novavax (+13,5%) is van start gegaan met het testen van het vaccin op mensen. Ook Merck (+1,9%) zegt bezig te zijn met de ontwikkeling van twee coronavaccins. De markt is optimistisch dat er een aantal middelen bij zullen zijn die werken en ook nog veilig zijn.

Met meest verrassende cijfer kwam vandaag uit de Verenigde Staten. De verkopen van nieuwe woningen steeg in april met 0,6% op jaarbasis, terwijl de markt juist rekende op een min van 21,9%. Een meevaller van een dergelijke omvang heb ik nog niet eerder gezien. Gevolg is dat de Amerikaanse Homebuilders ETF met 4,4% stijgt.

Basic-Fit

De prijs voor meest volatiele aandeel van de dag gaat naar Basic-Fit (-0,5%). Het aandeel stond tot 15.00 uur ruim 4% in het groen, maar om 15.30 uur stond er ineens -9% op het bord. Deze koersbeweging werd veroorzaakt door het bericht dat het Outbreak Management Team (OMT) nog geen advies durft te geven aan het kabinet over de opening van de sportscholen.

De wetenschappers kunnen nog geen inschatting maken over het besmettingsrisico in een sportschool. Er zijn weliswaar nog geen verhalen over grote corona-uitbraken in sportscholen, maar er is natuurlijk een reële kans dat zwetende sporters virusdruppeltjes verspreiden.

Toch herstelde de koers al snel en dat komt waarschijnlijk doordat slechts een kwart van de sportscholen van Basic-Fit zijn gevestigd in Nederland. Het is daarom veel belangrijker om te kijken naar wat de Fransen besluiten.

Wereldhave

Het aandeel Wereldhave (-0,8%) staat in de bovenste regionen van het rijtje dalers binnen de ASCX. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagde de kredietwaardigheid van het winkelvastgoedfonds naar junk.

Daar komt bij dat de outlook negatief is, wat betekent dat er waarschijnlijk nog een downgrade volgt. Moody's vreest dat Wereldhave de huren structureel flink moet verlagen. Dit komt doordat een groot aantal huurders de huur simpelweg niet meer kan betalen.

Tevens ligt een gigantische verlaging van de taxatiewaarde van het vastgoed op de loer. Dat geeft problemen op het gebied van de solvabiliteit. Het is niet uit te sluiten dat Wereldhave extra aflossingen moet doen en daarom langer geen dividend uit kan keren. Bij een koers van €7,79 lijken beleggers daar vanuit te gaan.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen hard op. De Nederlandse overheid heeft €5 miljard opgehaald bij institutionele beleggers en ook de Duitsers geven de nodige obligaties uit.

Nederland: +5 basispunten (-0,20%)

Duitsland: +6 basispunten (-0,43%)

Italië: -4 basispunten (+1,55%)

Verenigd Koninkrijk: +4 basispunten (+0,21%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (+0,70%)