ING-baas 'digital champion'

Per 1 juni neemt Ralph Hamers afscheid van de ING Bank. Hij heeft er dan 7 jaar opzitten bij de ING. Hamers wordt ceo bij UBS, de Zwitserse grootbank. UBS is vooral bekend van zijn grote wealth management-tak, maar is meer dan dat. Hamers is aangetrokken om de bank verder te digitaliseren.

Bloomberg wijdde er gisteren een artikel aan en noemde Hamers 'an outspoken champion of digital banking'.

UBS gaat een groot fonds opzetten voor investeringen van gemiddeld tussen de $10 en $20 miljoen in fintechbedrijven. Het fonds zou in drie categorieën gaan investeren: klanttevredenheid, financiele platformen en verbetering van de onderliggende prestaties van de bank.

Fijntjes wordt even gemeld dat een eerdere poging van UBS, in 2017, binnen een jaar een stille dood stierf. Met de komst van Hamers staat in ieder geval de hoogste man in het bedrijf achter het project.