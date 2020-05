TA: AEX doet stap vooruit

Alleen maar Prachtig zonnig nieuws vandaag .

GB start weer op winkels open , autoshowrooms etc etc .



Duitsland heft reisbeperking op en de reisindustrie gaat weer draaien .

Economische stabiliteit willen Zij .



allemaal prachtig goed nieuws vandaag .



De lente van 2020 is in Nederland nu

al de zonnigste ooit gemeten.Op de vijf

hoofdstations van het KNMI heeft de zon

sinds 1 maart gemiddeld meer dan 712,7

uur geschenen,waarmee het record uit

2011 is gebroken,meldt Weerplaza.



Tot en met zondag 31 mei komen er naar

verwachting nog 50 zonuren bij,wat

betekent dat het oude zonurenrecord

verpulverd wordt.



Gemiddeld schijnt de zon in de lente,

gemeten van 1 maart tot 1 juni,516 uur.

Vorig jaar was de lente met 593 zonuren

ook zeer zonnig.Het zonnigste seizoen

ooit in Nederland gemeten is de zomer

van 1976,met 837,5 zonuren.





Geweldig nieuws en de lente schijnt ook op de Beurs en het moet nog zomer en hoog zomer worden .

Wat een ToP jaar is 2020