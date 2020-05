Beurs Vandaag: Consumenten aan zet

Weer een groene opening vandaag. De AEX begint de dag waarschijnlijk rond de 537. De top van midden februari, op 629, is minder dan 100 punten uit het zicht.

Die top dateert wel uit een tijd waarin we nog geen wereldwijde pandemie en een diepe mondiale recessie hoefden te verdisconteren. Had u dit in april durven voorspellen? Waarschijnlijk niet.

Hoe staan we er voor vandaag?

Azië over de hele linie hoger

Olieprijzen hoger

Lockdowns overal verder versoepeld

Veel richtinggevend nieuws is er vandaag niet. Aan de hoopgevende kant van het spectrum gaat er weer een nieuw vaccin de testfase in. En wat ongetwijfeld ook helpt is dat China en Amerika elkaar al een hele dag grotendeels met rust hebben gelaten.

We moeten het op de beursagenda vooral hebben van een klein handjevol macro's. Vooral de vertrouwensindicatoren zijn interessant: krijgen de consumenten in Amerika en Duitsland er weer een beetje zin in?

Niet echt, zo lijkt het.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:52 Luchtvaartmaatschappij Latam vraagt surseance aan

07:51 Kredietstatus Wereldhave omlaag bij Moody's

07:37 Russische prognose stut olieprijs

25 mei Baas EBA pleit voor Europese steun voor banken

25 mei 'Beter Bed wil terugbetaling aandeelhouderslening uitstellen'

25 mei Groot pakket aandelen Nedap verhandeld

25 mei 'ECB komt waarschijnlijk met meer coronasteun'

25 mei Sanofi wil groot deel belang in Regeneron voor miljarden verkopen

Vandaag op de agenda

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen jun (consensus -18,8)

10:00 Adyen AvA

16:00 VS consumentenvertrouwen mei (consensus 85,5)

16:00 VS verkopen nieuwe woningen apr (consensus 500K)

Shortsell.nl:

Via de AFM (en shortsell.nl) de meest geshorte fondsen in Nederland:

En dan nog even dit

Het arsenaal van de ECB is nog niet uitgeput:

- ECB’s Villeroy said the ECB will very probably need to go even further and the ECB is clearly prepared to exceed its inflation target — RANsquawk (@RANsquawk) May 26, 2020

De 'Euro Break-Up Index'. Die bestaat dus gewoon. En heeft er wel eens slechter bij gestaan.

It looks as if investors are not taking the German Constitutional Court's ruling against #ECB, a piece of legal history, very seriously. Sentix Euro Break-up Index, which measure the probability the euro to break up within the next 12mths, has fallen from 15% to 12.9%. pic.twitter.com/0kLzbtoYFE — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 26, 2020

Het lijkt een headline uit 2019, maar is toch echt van vandaag:

Daimler to invest in Chinese EV battery maker Farasis' $480 million IPO: sources https://t.co/TI7QbwsVoD pic.twitter.com/jS56bKBMFI — Reuters Business (@ReutersBiz) May 26, 2020

Er mag weer vals gezongen worden in Hong Kong

Karaoke parlors, bathhouses, party rooms and nightclubs will be allowed to reopen in Hong Kong this week https://t.co/h2fqIaFTCh — Bloomberg (@business) May 26, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.