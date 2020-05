Slotcall: Hoog, hoger, hoogst

Ik ben benieuwd of Rosco P. Coltrams morgen zijn short portefeuille gaat sluiten. Zo niet, dan negeert hij zijn eigen visie / TA. Ik ben benieuwd. Eens kijken of dat een geloofwaardig verhaal op gaat leveren van de week.



Olie: Jilles gaf het 4-5 jaar geleden al aan en nu weer: de beste oplossing voor lage olieprijzen zijn lage olieprijzen. Die markt herstelt zich ook wel weer. Voorlopig gaat niemand op zoek naar nieuwe velden e.d. en aanbod zal nog wel een tijdje blijven dalen terwijl de vraag weer wat aan blijft trekken. Ik weet niet meer wie het was, maar een van de posters zei hier al een tijdje terug: dit is dan weer een markt waar nog wel gewoon sprake is van gezonde marktwerking en daar sluit ik me bij aan. Dit lost zich vanzelf weer op.