Slotcall: Hoog, hoger, hoogst

Wall Street is vandaag dicht in verband met Memorial Day en dat leidt normaal gesproken tot een saaie beursdag. We leven echter in het coronatijdperk en dan is alles anders. Zo ook vandaag. De AEX eindigt ruim 1,6% hoger.

Het is dan mijn taak om uit te zoeken wat precies de aanleiding is voor dit optimisme. Toegegeven: dat is vrij lastig vandaag. Er kwam vanochtend een meevallende IFO-index langs en wat met name opvalt is dat het vertrouwen van Duitse ondernemers in de toekomst flink is toegenomen.

Dat zou een goede reden voor deze mooie stijging kunnen zijn, alleen kwam het cijfer om 10.00 uur uit en toen vond er geen spike omhoog plaats. De IFO-index kan het dus niet zijn. Wellicht zijn het de bemoedigende fase1-resultaten van een Chinees coronavaccin.

In het medische tijdschrift The Lancet werd beschreven dat 75% van de proefpersonen met een hoge dosis van het vaccin antistoffen aanmaakt tegen het coronavirus. Toch zijn het slechts fase1-resultaten en dan is de weg naar succes nog zo groot.

Voor de rest is het nieuws beperkt, al nemen de handelsspanningen toe en wil Noord-Korea het nucleaire arsenaal verder uitbreiden. De markten zijn er vooralsnog niet van onder de indruk.

Hogere olievraag

Dit soort beelden tonen aan dat het normale leven in China weer aardig op gang komt. Het schijnt zelfs zo te zijn dat de Chinese olievraag alweer bijna op het niveau is van voor de coronacrisis. China zal echt niet het enige land ter wereld zijn waar de olievraag behoorlijk toeneemt.

Het is daarom niet zo gek dat de olieprijs al aardig is hersteld vanaf de bodem. Toch moet er tenminste een prijs van $60 per vat op het bord staan, willen bedrijven weer investeren in de zoektocht naar nieuwe olievelden. Bij een prijs van $35 voor een vat brentolie staan olieconcerns zoals Royal Dutch Shell en Total in de bezuinigingsmodus.

Yup, traffic is back in Beijing. Oil demand in China is almost back to pre-#coronavirus levels, as more people drive vs. take public transport & factories reopen. It’s at 13 mn barrels a day, according to sources. (Took this video around 4pm) @QuickTake https://t.co/ykLVZO11Lh pic.twitter.com/7umZxeGJpb — Selina Wang (@selinawangtv) May 18, 2020

Bayer

Het aandeel van de dag komt vandaag niet uit Nederland. Zwaargewicht Bayer (+8,4%) zorgt ervoor dat de DAX vandaag de beste beurs is van Europa. Persbureau Bloomberg meldt dat het bedrijf komende maand een schikking gaat treffen met een grote groep eisers inzake het Roundup schandaal.

Toch is het voor beleggers nog te vroeg om te juichen. De IEX Beleggersdesk zegt dat de berichten vooral bedoeld zijn om de overige eisers onder druk te zetten. Bayer moet schikken met alle eisers om de markt gerust te stellen.

Pas dan kan het koersverlies sinds de overname van Monsanto in de zomer van 2018 worden goedgemaakt. Bayer koerst momenteel tegen 8,5 keer de verwachte winst over 2020. Dit is een waardering die er meestal bij krimpbedrijven op het bord staat.

Bij Bayer zitten de resultaten echter in de lift. Maar zolang niet duidelijk hoe groot de schade is van het Roundup-schandaal, zullen institutionele beleggers niet staan te springen om in te stappen. Voor een vermogensbeheerder is het immers lastig uit te leggen waarom hij in een bedrijf belegt dat een vreselijk slecht imago heeft en ook nog eens in koers daalt.

Of dit voor particuliere beleggers wel een interessant aandeel is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

Geen hosannastemming in de wereld van het tienjaars staatspapier. De rentes blijven allemaal dicht bij huis.

Nederland: -1 basispunten (-0,26%)

Duitsland: -1 basispunten (-0,50%)

Italië: -3 basispunten (+1,58%)

Verenigd Koninkrijk: -0 basispunten (+0,17%)

Verenigde Staten: -0 basispunten (+0,66%)