Over frauduleuze advertenties en wat IEX ertegen doet

Met enige regelmaat ontvangen wij klachten van IEX-bezoekers over het verschijnen van advertenties waarin malafide partijen de beeltenis van bekende Nederlanders - doorgaans Jort Kelder - misbruiken om frauduleuze producten aan te bieden.

Bij IEX delen we die irritatie: het zijn ordinaire zwendelpraktijken, die absoluut niet op onze advertentieposities thuishoren. Waarom doen we er dan niets aan, zult u zich afvragen.

Nou, we doen daar wel degelijk iets aan. Met man en macht zelfs. Ze zijn echter extreem moeilijk op te sporen en af te vangen. Welke advertenties u ziet op een site als IEX wordt bepaald op digitale advertentie-exchanges (bij IEX wordt die gerund door Google). Op het moment dat u een webpagina opent, wordt razendsnel op basis van biedingen bepaald welke aanbieder de bewuste postie 'krijgt'.

U kunt ons helpen

Daar kunnen adverteerders tussen zitten waar wij als IEX liever niet mee worden geassocieerd. Die kunnen wij laten blokkeren bij de exchange. En dat doen wij dus ook volop bij de bewuste Kelder/bitcoin-advertenties. De waslijst van geblokkeerde adverteerders is inmiddels reusachtig.

Probleem is echter dat de partijen achter deze advertenties steeds nieuwe gedaantes aannemen en vanuit nieuwe hoeken komen. Zodra IEX en/of Google route A hebben geblokkeerd, komen ze binnen via route B. Vaak doen ze zich in eerste instantie voor als aanbieders van 'gewone' diensten, om vervolgens pas op het laatste moment hun ware gedaante aan te nemen.

Voor IEX zit er niets anders op dan het steeds maar weer aanmelden van deze advertenties. Maar het laat zich, als onkruid, maar moeilijk uitroeien. U kunt daar wel bij helpen: iedere advertentie heeft rechtsboven een kruisje. Als u daar op klikt kunt u de advertentie aanmelden als ongewenst of ongepast. Hoe meer mensen dat doen, hoe sneller er bij Google een belletje gaat rinkelen en we een nieuwe blokkade kunnen opwerpen.

Europees probleem

Uiteraard blijven wij zelf ook de strijd aanbinden met dit soort malafide partijen en we proberen ze consequent af te vangen, in samenwerking met de exchange. Het is een probleem dat zich in heel Europa voordoet (Zo is Gert Verhulst van Studio 100 de Jort Kelder van België.) Google heeft inmiddels een apart team in het leven geroepen om deze praktijken de kop in te drukken.

Advertenties helemaal uitzetten kunnen we helaas niet, want die inkomsten hebben wij nodig om iedere dag deze website voor u te onderhouden. Maar we geven ons niet gewonnen. Deze advertenties horen niet op een site als iEX en we blijven net zo lang snoeien en schoffelen tot ons tuintje onkruidvrij is.

P.S.: Zonder nu zelf op deze plek direct reclame voor onze eigen nering te willen maken, wijs ik u er toch even op dat u direct van dit probleem bent verlost als u kiest voor een Premium-abonnement op IEX. Premium-leden krijgen IEX standaard zonder advertenties te zien. Het is maar een tip.