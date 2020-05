TA: Nieuwe aanval Europese beurzen

Nu zijn er wereldwijd meer dan honderd verschillende vaccins tegen het coronavirus in ontwikkeling, waarvan ten minste acht met testen op mensen. Ook in deze onderzoeken zijn de ontwikkelingen veelbelovend.



Biotechbedrijf Moderna maakte bekend dat 45 vrijwilligers die een dosis van hun testvaccin (mRNA-1273) kregen, binnen vijftien dagen antistoffen ontwikkelden. Het niveau van de antistoffen in hun bloed is vergelijkbaar was met dat bij mensen die zijn hersteld van een coronabesmetting.



Bovendien hebben onderzoekers van de Universiteit van Oxford aangekondigd dat hun vaccin (ChAdOx1-nCov19) nu wordt getest in klinische onderzoeken met ruim 10.000 mensen. Die vaccins zouden mogelijk al in september beschikbaar zijn.