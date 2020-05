TA: Nieuwe aanval Europese beurzen

De recente terugval van aandelen lijkt een nieuwe aanloop. Een aanval op de zware weerstandszones komt er aan. Oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China zorgde aanvankelijk voor een afwachtende houding bij beleggers. Op de aankondiging door Peking van een omstreden veiligheidswet in Hongkong sloeg Trump hard terug. Hij gaf aan dat de Verenigde Staten sterk zullen reageren.

De Chinese beurzen reageerden in eerste instantie negatief op de recente ontwikkelingen. In Europa hebben aandelen een klein stapje terug gezet, alsof ze een nieuwe aanloop nemen. Belangrijke hordes zijn overal in Europa vooralsnog te zwaar gebleken, maar een nieuwe aanval is in de maak.

Wall Street blijft maandag gesloten wegens Memorial Day, de dag waarop gesneuvelde Amerikaanse soldaten worden herdacht.

Vandaag bekijk ik de AEX, de Euro Stoxx 50 en twee Chinese beurzen.

Nederlandse beurs stuitte op weerstand

De AEX-index is binnen de horizontale trend op de weerstand 528,68 (gevormd op 6 maart) afgeketst. De beurs doet nu een stapje terug, maar lijkt een nieuwe aanval op de weerstand voor te bereiden.

De neutrale fase wordt opwaarts afgerond zodra de AEX-index boven de weerstand weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten. De Nederlandse beurs (AEX-index) heeft pas steun rond 486,04 (bodem van 31 maart).

Euro Stoxx 50-index

In Europa hebben de aandelenbeurzen eind vorige week een klein stapje terug gezet. Dit heeft technisch geen schade opgeleverd. Het Europese beursgemiddelde laat tussentijds flinke uitslagen zien binnen de zijwaartse fase.

De Euro Stoxx 50-index blijft afgezien daarvan hangen tussen steun 2.626,10 (bodem van 2 april) en weerstand 3.023,83 (top van 30 april).

Chinese beurs laat tussentijds dalingen zien

De China Shanghai Composite index heeft de herstelfase afgebroken, hetgeen verkoopdruk weergeeft. De steun ligt rond 2.719,90 (bodem van 2 april). De Chinese beurs vertoont een wisselvallig koersverloop, met weerstand op 2.914,28 (top van 11 mei).

Beurs van Hong Kong draait omlaag

De Hang Seng-index krijgt ruimte voor verdere koersdaling nu de bodems van april en begin mei geen stand wisten te houden. Hierdoor boet het technische plaatje aan kracht in.

Een periode van zwakte mag worden verwacht met neerwaarts potentieel richting steun 21.634,74 (bodem van 21 april 2016). Weerstand ligt op 24.666,64 (gevormd op 17 april).