Slot: Bizarre stijging

Ja, luister. De meerderheid van de analisten, particuliere beleggers, technisch en fundamentele "Kenners " zijn er bijna allemaal van overtuigd dat de beurs omlaag moet. Bijna iedereen heeft zich wel met puts of andere items volgekocht. Dus gaat de beurs niet omlaag.Dit zal zich pas voltrekken indien iedereen verlies heeft genomen op de short-posities, in de waan dat het toch niet zakt. Dan pas lazert de markt in elkaar.Net zoals de verrassing van enkele maanden geleden.De dividendschrappingen spreken boekdelen over de te verwachten ontwikkelingen.