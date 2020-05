Slot: Bizarre stijging

Als we alleen naar de eindscores kijken dan lijkt het alsof we de oplossing hebben gevonden voor de coronacrisis en het handelsconflict. De AEX stijgt maar liefst 4,8%.

Het is opvallend hoor, omdat er nog zoveel problemen zijn. Ik som er een paar voor u op:

De spanningen in HongKong

Het handelsconflict tussen de VS en China

Het vaccin van Moderna waarover twijfels zijn

De oplopende staatsschuld van Westerse landen.

De historisch hoge werkloosheid in de VS

Toch heeft de beurs er maling aan op dit moment. Enerzijds is dit te begrijpen omdat overheden stimuleren en centrale banken het gaspedaal flink indrukken. Anderzijds kan er nog zoveel misgaan.

Het is daarom lastig voor te stellen dat de AEX-herbeleggingsindex op hetzelfde niveau staat als in maart 2019. Toen hadden we deze problemen allemaal niet. Destijds hadden we nog nooit van corona gehoord en was het handelsconflict tussen de VS en China nog niet uit de klauwen gelopen.

Oorzaak ligt ook bij samenstelling AEX

De samenstelling van de AEX heeft er ook mee te maken dat de schade relatief beperkt is gebleven. De sectoren die de grootste klappen hebben gekregen zijn de kappers, horeca, sportscholen, transport, banken, uitzenders, detailhandel, olie en industrie.

Deze sectoren maken slechts beperkt deel uit van de hoofdindex. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

ABN Amro (weging 0,6%)

ArcelorMittal (1,1%)

ING (4,2%)

Randstad (0,7%)

Royal Dutch Shell (11,9%)

Unibail Rodamco (2,0%)

Deze bedrijven hebben slechts een weging van 20% binnen de AEX en dan kunnen we eigenlijk wel stellen dat de AEX geen goede afspiegeling is van hoe het met de Nederlandse economie gaat.

Heel verrassend is dit ook weer niet, omdat er bij ons nou eenmaal veel grote multinationals staan genoteerd. Toch verklaart de samenstelling van onze index goed waarom de AEX zo goed is blijven liggen.

Tienjaarsrentes

De bewegingen op de rentemarkt zijn vandaag zeer gering. Alleen de Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier gaat hard omlaag.

Nederland: +1 basispunten (-0,26%)

Duitsland: +1 basispunten (-0,49%)

Verenigd Koninkrijk: +0 basispunten (+0,17%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+0,65%)

Italië: -4 basispunten (+1,60%)

De lijstjes

AEX deze week: +4,8%

AEX deze maand: +2,7%

AEX dit jaar: -13,2%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: -12,2%

Stijgende koersen

Bij een fors hogere beurs hoort een lagere VIX (-11,9%), al valt de daling mij nog mee. De prijs voor een vat Noordzeeolie (+7,5%) krabbelt ook steeds verder op. De vraag neemt toe en het aanbod af. Daar hoor simpelweg een hogere prijs bij.

AEX

Adyen (+15,5%) gaat als een raket. De betalingsverwerker groeit als kool, maar is een waardering van 110 keer de verwachte winst niet wat overdreven? ABN Amro (+11,6%) herstelt, maar zette vorige week nog een all time low op het bord.

Galapagos (-7,9%) gaat in de uitverkoop na wisselende testresultaten van Filgotinib op een onderzoek naar Colitis Ulcerosa. Franse aandelen mogen vanaf deze week weer worden geshort. Wellicht is dat de reden waarom Unibail Rodamco (-4,9%) verder onderuit gaat.

AMX

Er komt binnenkort meer duidelijkheid over wanneer de sportscholen open mogen. De aandeelhouders van Basic-Fit (+12,9%) lijken alvast een voorschot te nemen. BAM (+11,7%) heeft de eer om het dak van het mooiste stadion van Nederland te bouwen. Het is dan niet zo gek dat iedereen het aandeel ineens wil hebben.

Flow Traders (-1,5%) moet het niet van dit soort weken hebben. Bij Air France-KLM (-8,1%) gaat zo'n beetje alles fout wat er maar fout kan gaan. Tja, dan duiken de shorters er natuurlijk direct bovenop.

ASCX

Avantium (+47,8%) kreeg deze week een podium bij de Daily Mail en de The Guardian. Bij kleine aandelen kan het dan hard gaan. Accell (+19,3%) gaat door de coronacrisis waarschijnlijk aanzienlijk meer elektrische fietsen verkopen.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week heb ik wederom de eer om zondag de vooruitblik te maken.