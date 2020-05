TA: Nieuwe ijkpunten

Technisch staan de seinen voor de AEX nog niet op groen. Het nieuwe ijkpunt ligt op 528,68.



De technische condities van de beurzen veranderen. Misschien moet ik wel concluderen dat ze 'al' zijn veranderd. Begin van dit jaar bereikte de Nederlandse aandelenbeurs nog het hoogste punt sinds 2001; sindsdien is het technische plaatje volledig omgeslagen.



Had ik dit voorzien? Nee, totaal niet. Bovendien heb ik het sinds het begin van de coronacrisis heel lastig gehad om de juiste ijkpunten te vinden. Eerst dacht ik dat de steun rond 585 zou standhouden. Later heb ik mijn visie herzien, dat het vangnet rond 480 zou liggen. Niets van dit alles, de AEX heeft, na een koersval van ruim 38%, het dieptepunt pas rond 389 neergezet.

Herstel gaat langzamer dan de koersval

Ook de stelligheid waarmee de AEX nieuwe richting heeft gekozen, overigens geheel in lijn met de overige beurzen, is opvallend. De eerste fase van de coronacorrectie, waarbij de AEX daalde van 632 naar 389, voltrok zich in amper vier weken tijd. Je zou achteraf terecht van een crash kunnen spreken.



Dat elk herstel langzamer gaat dan de koersval die er aan vooraf gaat, is ook nu weer bewezen. Want over het herstel van 389 naar 528 punten heeft de AEX bijna tien weken gedaan. Bovendien staan we nog 18% onder de top van medio februari (632 punten). Terwijl de daling van 632 naar 389 zich, zoals gezegd, in amper vier weken tijd heeft voltrokken.



Aan excuses achteraf heeft u natuurlijk niet zoveel. Het enige wat mij te doen staat is u goed door de nieuwe situatie te loodsen. Met andere woorden, wat kunnen wij van de deze crisis leren?

Winnaars en verliezers

We zien dat elke crisis winnaars en verliezers kent. Winnaars op de Nederlandse beurs waren onder andere Adyen (stijging van het online shoppen) en FlowTraders (sterk verhoogde volatiliteit op de beurs).

In het bijzonder wil ik u wijzen op ASML, dat zich volledig heeft hersteld van de coronaschade. ASML heeft medio deze week zelfs het all-time-high van februari scherp gesteld.

Aan de andere kant zien we een scala aan verliezers. Tot de echte coronaslachtoffers reken ik onder andere BasicFit (sluiting sportscholen tot nader order) en AirFrance-KLM (sterke afname van het vliegverkeer).

Wat zijn de juiste sectoren?

Ik zou op deze plaats graag de winnaars van morgen willen aankondigen. Maar helaas, zo ver reikt mijn glazen bol niet. Op dit moment is het wellicht beter om niet de individuele aandelen te spotten, maar eerst de juiste sectoren te vinden.

Hieronder een eerste analyse.



Bij de sectoren die het relatief goed doen zien we onder andere chemie, gezondheidszorg, technologie, retail en nutsbedrijven. Indien deze trends zich doorzetten moeten we binnen deze sectoren naar de winnaars zoeken.



Ik neem de sector technologie onder de loep. De stijgende relatieve sterktelijn van de technologie bewijst dat aandelen in deze sector beter presteren dan veel andere aandelen. Zowel op korte als op lange termijn signaleert dit een krachtige outperformance van de technologiesector ten opzichte van de brede markt.

Korte termijn analyse: Sector Technology hervat stijgende trend

De sector Technology heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten. Nadat de laatste top is gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor verdere koersstijging richting de volgende horden rond 663,18 punten (de top van 19 februari).

We blijven positief zolang de steun van 544,21 (de bodem van 14 mei) weet stand te houden.

De stijgende relatieve sterktelijn signaleert een sterke performance van de sector Technology, ten opzichte van de brede markt.









Lange termijn analyse: Sector Technology maakt stevige uitslagen

De technologiesector laat forse koersbewegingen zien en breekt de horde van 577,65 (de top van 1 mei). Nu wordt het all-time-high van medio februari van 663,18 het volgende opwaartse koersdoel. Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de sector Technology (glooiende rode doorlopende lijn) draait opwaarts. Bovendien noteert de koers van de sectorindex er boven.



Dit signaleert een verbetering van de technische conditie. De stijgende B.O.B.-lijn van de sector Technology (de glooiende blauwe doorlopende lijn) suggereert betere prestaties ten opzichte van de rest van de markt.