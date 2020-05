Slotcall: Niet altijd feest

De AEX (-1,6%) doet vandaag een stap terug en dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. De afgelopen dagen schoot de beurs omhoog zonder dat hier een goede reden voor was.

Als we van tevoren wisten dat er een wereldwijde pandemie zou aankomen, dan hadden we voor een stand van 523 punten zeker getekend. Overigens krabbelen de economische cijfers langzaam maar beetje op.

De stijging van het aantal werkloosheidsuitkeringen vlakt af, de Amerikaanse woningverkopen vallen mee en de inkoopmanagersindex voor de industrie klimt uit het dal. Kortom, best redelijke cijfers.

De boosdoeners zijn vooral de zwaargewichten ASML (-2,0%) en Royal Dutch Shell (-2,8%). Wat bij Koninklijke Olie misschien mee speelt is dat de gasprijzen vandaag iets onder druk staan. Meer kan ik eerlijk gezegd niet vinden over het fonds.

Galapagos

Galapagos (-8,0%) is de bleeder onder de hoofdfondsen. De forse daling is lastig te verklaren, omdat de testresultaten van Filgotinib op het onderzoek naar Colitis Ulcerosa helemaal niet zo slecht waren.

Een hoge dosering van Filgotinib had immers een significant positief effect. Het probleem zit hem in de lage dosering waar er geen sprake was van een significant effect. Beleggers zijn gewend aan goede testresultaten van Filgotinib en als het een keer tegenvalt, dan wordt het aandeel meteen gedumpt.

Dit soort koersbewegingen zien we ook weleens na de cijfers. Meestal herstelt het aandeel zich weer in de weken daarna. Geen idee of het nu weer gaat gebeuren, maar het is iets waar u zich aan vast kunt houden.

Altice

Altice (-13,8%) kwam ook met een kwartaalupdate en dat hadden ze beter niet kunnen doen. De uitrol van het glasvezelnetwerk loopt vertraging op en de omzet (+3,6% YoY) groeide minder snel dan verwacht.

Ook de 1% stijging van de aangepaste ebitda was een behoorlijke tegenvaller. Omdat Altice zucht onder een enorme schuldenlast moet de winstgevendheid snel stijgen, zodat de balans er wat beter uit komt te zien.

In het afgelopen kwartaal zagen we de schuldenberg juist licht toe nemen. Dit jaar staat het aandeel ruim 40% lager en dan blijkt maar weer dat bedrijven met een hoge schuldenlast in crisistijd worden gemeden. Of deze koersdaling een instapmoment biedt, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan wederom in een brede lijn omlaag. Let vooral op de Britse yield, die richting het nulpunt zakt.

Nederland: -3 basispunten (-0,26%)

Duitsland: -3 basispunten (-0,50%)

Italië: -1 basispunten (+1,62%)

Verenigd Koninkrijk: -6 basispunten (+0,17%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+0,66%)