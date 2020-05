Tracker Tips: aandelen of obligaties?

Nee, u hoeft helemaal niet te kiezen: het kan namelijk allebei, met een ETF die de wereldwijde markt voor converteerbare obligaties volgt.

ZPRC

In deze column besteed ik aandacht aan de SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC) met isincode IE00BNH72088. Deze zogeheten hybride tracker is zowel verhandelbaar op de beurzen van Londen en Milaan als op het Duitse Xetra en heeft een Nederlandse KIID. Hierdoor kunt als belegger in deze ETF handelen. Momenteel is er ruim €500 miljoen in het fonds belegd.

Deze bijzondere ETF heeft zowel de karakteristieken van zakelijke als van vastrentende waarden en is een interessant alternatief in een beleggingsportefeuille.

ZPRC keert een jaarlijks dividendpercentage uit dat ongeveer net zo groot is als de jaarlijkse kosten, namelijk 0.5%. Belangrijker, naar mijn mening, is het betere risicogecorrigeerde rendement.

Sharpe-ratio

Dit vertaalt zich in de Sharpe-ratio. Deze meting wordt gebruikt om te berekenen in hoeverre het extra rendement het extra risico compenseert. Hoe hoger de ratio, hoe hoger het extra rendement voor het additionele risico. Ten opzichte van een MSCI World ETF (IWRD) heeft ZPRC een Sharpe-ratio van 0,53 tegenover 0,07 voor de eerste.

Dit zie je met name terug bij de recente daling in financiële markten vanwege het coronavirus. ZPRC zakte ook onderuit, maar een stuk minder hard dan IWRD, zoals op bovenstaande grafiek af te lezen valt. Dit komt door hoe converteerbare obligaties werken. In een neergaande markt zorgt de signatuur van vastrentende waarden voor een dempende werking.

Anderzijds zal in een haussemarkt, een periode waarin vrijwel alle aandelenkoersen stijgen, de wereldtracker het relatief beter doen. Afgelopen 3 jaar kwam daardoor het totaalrendement in IWRD op 17,6% tegenover 14,7% in ZPRC.

Structuur

De samenstelling van de ETF is het best weer te geven via onderstaand figuur.

Bron: ssga.com

Risicobeheer

Als slotwoord bij deze column wil ik het hebben over beleggingsrisico’s in het algemeen. Zonder risico vanzelfsprekend geen rendement, maar een goede manier om onheil in een beleggingsportefeuille te beperken is door goed te spreiden.

Dat doe je normaal gesproken door een mix van aandelen, obligaties en alternatieve waarden zoals vastgoed en grondstoffen samen te stellen. Door de huidige extreem lage rente is het wellicht een goed idee om het relatieve aandeel van obligaties te matigen. Door een mogelijke rentestijging zullen obligatiekoersen namelijk dalen.

Een belegging in een converteerbare-obligatie-ETF als alternatief voor aandelen en obligaties kan het risico verlagen en is bovendien kostenefficiënt. Hierdoor slaat u twee vliegen in één klap.