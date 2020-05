TA: Weerstanden onder druk

Bericht delen via:

De handel op de beurzen zal vandaag wat dunner zijn aangezien het Hemelvaartsdag is en lekker weer. Hoewel de terrassen nog even leeg moeten blijven, zullen veel beleggers ervoor kiezen om wel even de buitenlucht op te zoeken.

Ook op de beurs lijkt de zon weer te gaan schijnen. De afgelopen dagen zijn de indices hard opgeveerd en worden weerstanden weer opgezocht of zelfs nipt gebroken. Ook de AEX-index lijkt verder omhoog te willen.

AEX-index test de weerstand

De Nederlandse beurs bewoog sinds half april rond de 500 punten. Ondanks soms forse koersuitslagen kwam de AEX-index per saldo niet ver van zijn plaats.

Deze neutrale fase was een adempauze na het sterke herstel sinds medio maart. De index heeft nieuwe krachten verzameld en lijkt nu zijn zinnen te hebben gezet op een voortzetting van het herstel. Het eerste signaal hiervan is de (nipte) doorbraak door weerstand 528,68.

Na een overtuigende doorbraak zal het beeld verder opklaren en kunnen hogere koersniveaus worden opgezocht. Eerste koersdoel ligt rond 562,26, maar ook een stijging richting de oude top rond 632 valt voor de langere termijn dan niet meer uit te sluiten.

Just Eat Takeaway wil omhoog

Het mooie weer en de gesloten restaurants zorgen ervoor dat er de laatste maanden veel bezorgmaaltijden worden besteld. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway weet hiervan goed te profiteren en dat is terug te zien in het recente koersverloop.

Het aandeel is na de daling van eerder dit jaar sterk hersteld en test momenteel de weerstand rond €99,20. Dit is tevens het all time high. Wanneer deze weerstand wordt gebroken, zal er ruimte vrijkomen voor een grotere stijging met als eerste koersdoel 120 euro.