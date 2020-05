Slotcall: Bizarre beurs

In normale tijden betekent een praktisch lege beursagenda een saaie beursdag, maar nu is dat absoluut niet het geval. De AEX (+2,0%) startte nog in het rood, maar al snel hadden de stieren er zin in.

Het is bijzonder lastig te verklaren waarom het sentiment de laatste tijd zo goed is. Natuurlijk worden de economieën langzaam aan geopend, maar er zijn ook nog echt grote risico's in de markt.

Twijfels over coronavaccin

Te beginnen met het mogelijke coronavaccin van Moderna. De onderzoeksresultaten waren pas van acht mensen bekend gemaakt en van die andere 37 mensen weten we nog vrij weinig. Behalve dan dat het biotechbedrijf beweert dat alle patiënten afweerstoffen aanmaken.

Wetenschappers hebben grote twijfels over de cijfers. Simpelweg omdat er slechts zeer beperkte data bekend is gemaakt. Door deze twijfels is de koers van Moderna alweer behoorlijk teruggevallen.

Het aandeel noteert zo'n 5% hoger ten opzichte van voor het moment dat de onderzoeksresultaten naar buiten kwamen. Dat is natuurlijk helemaal niets. De koerswinst van de afgelopen dagen mogen we dus niet toeschrijven aan het mogelijke coronavaccin.

De markt wil gewoon omhoog, ook al gaat de economie in een flinke recessie belanden. Dit is echt zo'n situatie waarvan ik denk: vraag niet hoe het kan, profiteer er maar van. Dat doen langetermijnbeleggers van nature, simpelweg omdat de beurs over een lange periode omhoog gaat.

Surprise, surprise...



Vaccine experts say Moderna's Covid-19 data leave big questions https://t.co/mJMInWCqsI — durk veenstra (@durkveenstra) May 19, 2020

ASR

Een aandeel dat niet profiteert van het goede sentiment is ASR (-2,5%). De Nederlandse verzekeraar kwam verrassend met een kwartaalupdate. Dit is opvallend omdat het bedrijf juist als eerste bekend maakte alleen de (half)jaarcijfers te publiceren.

Al met al vielen de cijfers niet mee, maar ook niet tegen. Analisten noemen het dan altijd een mixed bag. Enerzijds stegen de premies met 18%, maar anderzijds viel de outlook iets tegen.

De verzekeraar verwacht dat de winst dit jaar op hetzelfde niveau uitkomt als in 2018. Nico had voor Premium uitgezocht dat er over dat jaar €1,74 per aandeel aan dividend werd uitgekeerd. Dit levert bij de huidige koers een dividendrendement van 7,3% op.

Tevens is ASR nog altijd van plan om het dividend over boekjaar 2019 aan het einde van het jaar uit te betalen. Kijkend naar de performance van het aandeel dit jaar (-30% YTD) heeft de markt daarover zijn twijfels.

Rentes

In de wereld van het tienjaars staatspapier gebeurde er vandaag praktisch niets. Alleen de Britten verbreken vandaag een record. Voor het eerst in de geschiedenis wist het land leningen uit te geven tegen een negatieve rente.

Nederland: -2 basispunten (-0,24%)

Duitsland: +0 basispunten (-0,46%)

Italië: +0 basispunten (+1,65%)

Verenigd Koninkrijk: -1 basispunten (+0,24%)

Verenigde Staten: +0 basispunten (+0,71%)