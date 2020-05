Financials weer omlaag

De financials koersen allemaal bovenin het rijtje dalers. Diverse media wijden dit aan de winstwaarschuwing van de Rabobank, maar het is de vraag of dit de echte reden is.

We zien de banken het in heel Europa slecht doen en ook in de VS verloren de financials aan het einde van de handel veel terrein. Slechte cijfers van een Nederlandse bank kunnen dit niet veroorzaken. Ook omdat iedereen wist dat deze winstwaarschuwing van de Rabobank eraan zat te komen.

a.s.r. verliest vandaag ook zo'n 2%. De verzekeraar verwacht dat de winst op hetzelfde niveau uitkomt als in 2018. Positief is dat het bedrijf aan het einde van het jaar het dividend over boekjaar 2019 alsnog wil uitbetalen.

Tevens is de solvabiliteitsratio gestegen naar 235%, al wordt de stijging vooral veroorzaakt door technische redenen. Desalniettemin is de solvabiliteit voldoende om dividend uit te keren. De kritische grens ligt immers op 140%.