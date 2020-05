TA: Nog geen witte rook

quote: Sander1234 schreef op 20 mei 2020 07:35:

Morgen! Tuurlijk, je moet wel kenttergek zijn om nu nog te kopen! Of je moet kopen voor een horizon van 5 tot 10 jaar

De beurs doet het meestal goed, als de belegger bang is voor koersverlies; dus kopen is wellicht geen slechte beslissing. Ook is bekend dat de economie het de komende tijd slecht gaat doen, maar de belegger kijkt daar overheen. Uiteraard maakt ieder zijn eigen keuze, maar het is koffiedik kijken wat de beurs vandaag doet en later; dat is al decennia zo.