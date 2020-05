TA: Nog geen witte rook

Recente poitieve ontwikkelingen aan het coronafront hebben de aandelenkoersen tussentijds flink opgestuwd. Maar stevige koerswinsten, in de hoop op een coronavaccin, hebben de technische plaatjes niet gewijzigd. De AEX is de weerstand 528,68 wel genaderd maar heeft die nog niet gebroken.

Het optimisme over nieuwe verlichtingen van de strenge lockdownmaatregelen en zelfs geruchten over een vaccin tegen corona lokken kortstondig wel veel kopers in de aandelenmarkt. Technisch heeft dat echter geen verbetering gebracht. Wat verder opvalt is dat instroom van vers geld richting aandelen is stilgevallen.

Vandaag bespreek ik de AEX en de moneyflow-indicator.

Nederlandse beurs blijft vlak liggen

De AEX vertoont nog steeds felle uitslagen op en neer. Maar per saldo houden kopers en verkopers elkaar al een week of 8 in balans, getuige de neutrale trading range. Dit wordt bevestigd door de vlakke moneyflow, zie analyse hieronder.

Op de AEX-grafiek vertaalt dit zich in een zijwaarts koersverloop tussen 486,04 (bodem van 31 maart) en 528,68 (top gevormd op 6 maart). Zollang hierin geen verandering optreedt blijft het risico op topvorming, met kans op koersverlies, aanwezig.



Geldstroom valt stil

De moneyflow-indicator van de Nederlandse beurs stagneert, na de opmars van de afgelopen weken. Dit geeft aan dat de instroom van vers kapitaal richting aandelen is gestopt. Op korte termijn lijken de in- en uitstroom van kapitaal in evenwicht.

De consolidatie van de moneyflow-indicator loopt hiermee synchroon met het neutrale patroon van de Nederlandse beurs.



Uitleg geldstroom

De moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.