Avantium +22%

Gisteren ging de koers van Avantium al hard omhoog omdat er een interessant artikel over het bedrijf verscheen in The Guardian. CEO Tom van Aken sprak hierin de hoop uit aan het einde van het jaar een grote investering te kunnen doen in een Nederlandse bioplasticfabriek.



De marktetingmachine draait op volle toeren, want nu heeft ook de Daily Mail er een artikel aan gewijd.

Het is een soortgelijk verhaal als in de The Guardian, namelijk dat Coca Cola en Carlsberg af willen van hun blikjes en overstappen op bioafbreekbaar plastic.

Hiervoor is een project in het leven geroepen met de prestigieuze naam The plastic bottle project. Het wordt geleid door Pabaco, maar Avantium is ook deelnemer. In het artikel in The Daily Mail mag Managing Director Marcel Lubben uitleggen hoe belangrijk het project is. Wellicht dat hierdoor de fantasie wordt aangewakkerd.