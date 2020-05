TA: Chips testen weerstand

@Ben



De 'uitgevende instantie' wil twee dingen. Allereerst beweging, want zonder beweging is er geen handel. Dus daar zorgen ze voor. En ten tweede wil men zoveel mogelijk mensen op het verkeerde been zetten. Dus op het moment dat jij denkt en ziet dat de koersen een bepaalde kant uitgaan, dan gaan ze regelmatig ineens weer de andere kant op. Dat is dan een valse uitbraak of een countertrendbeweging.



Toch zijn er mogelijkheden de markt af en toe te slim af te zijn of een juist inzicht te hebben wat er staat te gebeuren. Daar zijn wél veel ervaring, kennis, inzicht, geduld, discipline, wat geluk, een heldere geest, zelfkennis, voldoende diepe zakken, iets van een systeem (maar het woord 'systeem' is in mijn ogen alweer te star, want de markt verandert regelmatig) en aardig hard werken voor nodig.