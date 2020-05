Slot: Powell en coronavaccin doen het!

Als je het hebt over 30% GDP daling dan is dat per kwartaal extrapolated in de USA cijfers.

Dus met 30% bedoelen we hier in rest van de wereld 7.5% GDP contraction mee. (Vierde machtswortel van 30%)

Zo geef je een hoop beleggers een verkeerd beeld ...

Dus niet alles zo maar klakkelook overkopieren.