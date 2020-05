Slot: Powell en coronavaccin doen het!

In deze markt kan het sentiment binnen de kortste keren veranderen. Daar waar iedereen vorige week in de ban was van de handelsoorlog, ligt nu de focus op een potentieel coronavaccin van Moderna.

Uit een test op 45 mensen bleek dat het vaccin ervoor zorgt dat het lichaam antistoffen aanmaakt voor corona. Dat is belangrijk, omdat deze antistoffen ervoor zorgen dat u minder snel ziek wordt.

Sowieso waren de ogen van de markt gericht op dit vaccin, omdat het veel verder is in het onderzoeksstadium dan de andere potentiële coronavaccins. In het meest optimistische scenario kan het middel zelfs al in juli op de markt komen.

Houd er echter wel rekening mee dat het vaccin van Moderna pas aan het einde is van de eerste fase. Iedere biotechbelegger weet dat er dan nog veel mis kan gaan.

Mocht u de aandelen Moderna hebben dan bent u spekkoper. Het aandeel stijgt vandaag 25% en is sinds het begin van dit jaar verviervoudigd.

“This is very exciting data.” Moderna CEO Stéphane Bancel discusses the biotech company’s early-stage coronavirus vaccine trial. https://t.co/HYWi8MVsvi pic.twitter.com/wlwCQlVImF — CNBC (@CNBC) May 18, 2020

Powell stelt gerust

De positieve testresultaten van moderna zijn echter niet de enige reden waarom de beurs vandaag zo hard stijgt. Afgelopen zondag was er een interview met Fed-voorzitter Jerome Powell, die negatief was over Amerikaanse economie op korte termijn, maar positief over de lange termijn.

Dan is het selectief shoppen voor de 'longers' en 'shorters'. De groep shorters zullen de uitspraken van Powell negatief uitleggen, omdat hij zei dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 30% zal krimpen en dat een fors herstel pas mogelijk is als er een coronavaccin is.

De mensen die tot hun nek in de aandelen zitten, zullen de volgende quote eruit pikken: “This is a time of great suffering and difficulty, and it’s come on so quickly and with such force that you really can’t put into words the pain people are feeling and the uncertainty they’re realizing,” Mr. Powell said. “But I would just say this: In the long run, and even in the medium run, you wouldn’t want to bet against the American economy.”

In feite valt voor beide iets te zeggen. In mijn vooruitblik zei ik onder andere dat de risico's voor aandelenbeleggers toenemen. Hier staat echter tegenover dat een breed gespreide aandelenportefeuille over een lange periode vrijwel altijd stijgt. Kortom, tegenover het risico staat ook een mooi rendement.

‘It’s going to take a while for us to get back,’ Fed Chairman Jerome Powell said in a rare television interview. https://t.co/KdTkjRhvCo via @WSJ — Nico A. Inberg (@NicoInberg) May 18, 2020

B&S Group

Vanochtend kwam B&S Group (+5,7%) langs met een kwartaalupdate. De omzetdaling van 1,3% in het eerste kwartaal viel nog mee, maar in Q2 rekent B&S Group op een keldering van 25 tot 30%.

Positief is dat de handelsmaatschappij rekent op groei in 2021 en dat de liquiditeitspositie voldoende is. De koers van het aandeel is dit jaar gehalveerd en in combinatie met het goede marktsentiment, zijn de cijfers goed genoeg om het aandeel hoger te zetten.

Rentes

De rentes stijgen licht op dit moment, behalve de Italiaanse:

Nederland: +2 basispunten (-0,24%)

Duitsland: +3 basispunten (-0,50%)

Italië: -6 basispunten (+1,79%)

Verenigd Koninkrijk: +2 basispunten (+0,25%)

Verenigde Staten: +5 basispunten (+0,69%)