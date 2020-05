Goede testresultaten coronavaccin

De AEX staat momenteel 3% in de plus en dat komt doordat er goede resultaten zijn binnen gekomen van een coronavaccin van Moderna. In een test op 45 mensen bleek dat het middel antistoffen creëert voor corona.

Het beste nieuws is dat er geen enkele persoon was waarbij het middel niet werkte. Het lijkt er dus op dat het middel iets doet. Toch mogen we nog niet te vroeg juichen, want we weten niet hoe sterk deze antistoffen zijn.

Daarnaast is het een fase1-studie en dan kan er nog van alles mis gaan. Er kunnen bijvoorbeeld nog problemen ontstaan omtrent de veiligheid van het vaccin. Er gaat immers iets geïnjecteerd worden op mensen die niet ziek zijn.

In het beste scenario komt het vaccin in juli op de markt. Beleggers zijn euforisch en zetten het aandeel Moderna 35% hoger.