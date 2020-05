Het drama WeWork

Vanochtend presenteerde het Japanse Softbank de jaarcijfers. Deze waren bar slecht. De investeringsmaatschappij verloor afgelopen jaar maar liefst $17,7 miljard. De rampzalige belegging in WeWork is hiervoor de oorzaak.

Softbank investeerde inmiddels $18,5 miljard in het bedrijf van de beruchte oprichter Adam Neumann. Deze investering werd begin 2019 gedaan toen WeWork werd gewaardeerd op $47 miljard. Inmiddels wordt de waarde van WeWork geschat op $2,9 miljard.

Eigenlijk gaat er bij WeWork alles fout, wat maar fout kan gaan. Het kantoorverdelingsbedrijf was voor de coronacrisis al verlieslatend en dat wordt nu alleen maar erger. Door de coronacrisis wordt er op kantoor niet meer vergaderd en daar heeft het bedrijf last van.

Daarnaast zijn er ook andere problemen, zo wordt oprichter Neumann ervan verdacht dat hij tegen hoge prijzen panden verhuurt aan WeWork. Tevens zou Neumann geld lenen van WeWork tegen een lage rente.

Het is dus niet verrassend dat het niet boter tussen de investeerders van Softbank en Neumann. Er is onder andere een juridisch geschil tussen beide partijen. Softbank zou voor $3 miljard aan aandelen WeWork kopen, maar heeft daar nu geen zin in. Neumann zegt dat dit niet zomaar kan. Nee, het is een kwestie van tijd voordat het huwelijk tussen Softbank en WeWork op de klippen loopt.