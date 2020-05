Shortsell ban opgeheven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

In Frankrijk en België wordt vanaf middernacht de shortsell-ban opgeheven. Deze werd twee maanden geleden ingesteld, op 18 maart, achteraf gezien het dieptepunt van de coronacrisis, althans, op de beurs. Verlenging is niet nodig, de argumenten daarvoor volgens de Belgische FSMA: Vele genoteerde ondernemingen hebben nu een beter zicht op de impact van de COVID-19-crisis op hun activiteiten en hebben de markt hierover geïnformeerd;

Sinds midden maart is de marktvolatiliteit fors afgenomen tot het niveau van voor de COVID-19-crisis;

Sinds het ingaan van de maatregel is het aantal nettoshortposities gestaag gedaald. Dit toont dat de marktdeelnemers de maatregel goed hebben opgevolgd;

De markt heeft de tijdens deze periode geleden verliezen al grotendeels gerecupereerd;

Het aantal besmette personen en het aantal patiënten op intensieve zorg blijven dalen;

De lockdownmaatregelen van de regering worden daarom systematisch afgebouwd, en die afbouw verloopt nog steeds volgens plan

