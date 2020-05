Avantium +9%

Er is afgelopen zaterdag een interessant artikel over Avantium verschenen in The Guardian. CEO Tom van Aken spreekt hierin de hoop uit aan het einde van het jaar een grote investering te kunnen doen in een Nederlandse bioplasticfabriek.

Verder zegt de CEO dat projecten vanwege de coronacrisis vooralsnog geen vertraging oplopen. Het doel van Avantium is om plastic te ontwikkelen dat afbreekbaar is in de natuur. Vooralsnog is het de onderneming nog niet gelukt, waardoor Basf er zijn handen vanaf trok.

Toch zijn er diverse grote multinationals die Avantium blijven steunen. Bijvoorbeeld Carlsberg, Coca Cola en Danone. Momenteel zit er veel microplastic in de oceanen, waardoor er veel maatschappelijk druk is om met een alternatief te komen voor plastic.

Als Avantium de partij is die dit lukt, kunnen beleggers hiervan mee profiteren. Vooralsnog is een belegging in de ontwikkelaar van bioplastic nog geen daverend succes. In maart 2017 ging het bedrijf voor €11 per aandeel naar de beurs en nu is hier slechts €4 van over.