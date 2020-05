TA: Wall Street verpietert

Bericht delen via:

Op Wall Street lijkt de ernst van de economische gevolgen van de coconacrsis langzaam tot de beleggersgemeenschap door te dringen. Aandelen in New York staan onder druk door sombere macro-economische ontwikkelingen en oplopende Chinees-Amerikaanse handelsspanningen.

Op de kortetermijngrafiek van de S&P500 zijn meerdere technische signalen van zwakte zichtbaar:

Ten eerste is het stijgende trendkanaal verlaten. De S&P heeft de opwaartse fase, die medio maart was ingezet, gebroken.

Ten tweede lijkt de S&P een eerste iets lagere top te vormen. Deze signaleert het begin van winstnemingen en geeft verkoopdruk aan.

Tenslotte heeft de S&P500-index de schuine steunlijn onder recente bodems neerwaarts gebroken. Deze lijn is op de grafiek gemarkeerd met de blauwe lijn. Lees verder onder de grafiek.

Hoofd-en-schouder-topformatie

Het volledige patroon, dus de 3 signalen bij elkaar, herkennen we als een zogenaamde hoofd-en-schouder-topformatie.

Opvallend is dat in het herstel van de afgelopen dagen een zogenaamde pullback is gevormd, naar de oude neklijn. Indien de S&P500 afketst op de neklijn (de blauw gemarkeerde lijn), wordt het verkoopsignaal bevestigd. Een eventuele daling onder de steun rond 2.72,13 zou de verkoopconditie valideren.

Overigens wordt ook op de Dow Jones-index een hoofd-en-schouder-topformatie gevormd.

Koersdoel hoofd & schouder berekenen

Een koersdoel van een hoofd-en-schouder-topformatie kan men als volgt berekenen:

Bereken de afstand tussen de neklijn en het hoofd (H)

Trek de uitkomst af van de neklijn

Voor de S&P500 kan het koersdoel als volgt berekend worden: