Slot: Forse terugval

Op de valreep kwam er nog een positief bericht langs over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in de staat Michigan. Voor de rest was het eigenlijk alleen maar ellende. De AEX sluit de week uiteindelijk af met een verlies van dik 3,7%.

Het centrale thema was deze week niet zozeer de coronacrisis, maar de handelsoorlog tussen de VS en China. Gisteren dreigde de Amerikaanse President Donald Trump het handelsakkoord met China te verscheuren als Amerikaanse wetenschappers geen onderzoek mogen doen naar de bron van het coronavirus.

Vandaag komt daar nog eens bij dat chipbedrijven geen halfgeleiders mogen leveren aan de Chinese smartphonemaker Huawei. Het moet raar lopen wil dit niet tot een nieuwe handelsoorlog leiden. Iets dat we nu absoluut niet kunnen gebruiken.

Anderzijds zou het bij alleen harde woorden kunnen blijven, omdat nu helemaal niemand gebaat is bij een nieuw conflict. Hoewel, de Amerikaanse verkiezingen komen eraan en dan is het voor de zittende President nooit verkeerd om de aandacht af te leiden.

Grootste recessie sinds Tweede Wereldoorlog

Eerder deze week waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell nog dat we in de zwaarste recessie zitten sinds de Tweede Wereldoorlog. Op dit punt moet ik nog wat recht zetten, want ik zei dat dit de reden was waarom de beurzen afgelopen woensdag zo hard omlaag gingen.

Met mij meldde bijna alle nieuwssites dit, alleen bleek dit niet waar te zijn. De koersen kelderden die dag weliswaar 3%, maar niet tijdens de persconferentie van Powell. Als deze woorden er echt in waren gehakt dan hadden we tijdens zijn persconferentie een spike omlaag gezien. Daarvan was echter geen sprake.

Het onderstaande tweetje wat ik in de slotcall van woensdag had gezet, was dus fake news.

ArcelorMittal

De loser van de week is niet ABN Amro (-14,3%), maar ArcelorMittal (-23,1%). De staalgigant liet beleggers dinsdag midden op de dag schrikken met de bekendmaking van een emissie. Dat terwijl het bedrijf een week geleden nog zei dat het de schuldpositie dit jaar naar beneden zou brengen.

Dit zijn acties van het management die niet bepaald de schoonheidsprijs verdienen. Sowieso lukt het ArcelorMittal niet om over een langere periode waarde te creëren. Het bedrijf opereert in een cyclische markt met lage marges.

Daarnaast worden er telkens op het verkeerde moment overnames gedaan. In economische goede tijden wendt het bedrijf de kasreserves aan om overnames te doen en in crisistijd gaat het met de pet rond bij beleggers. Dat is natuurlijk niet de manier om te outperformen.

De IEX Beleggersdesk ziet ook kansen, omdat het aandeel de afgelopen jaren wel heel hard is afgestort. De volledige analyse leest u door te klikken op de link in de onderstaande tweet.

Tienjaarsrentes

De bewegingen op de rentemarkt zijn vandaag zeer gering.

Nederland: +0 basispunten (-0,27%)

Duitsland: +0 basispunten (-0,54%)

Verenigd Koninkrijk: +2 basispunten (+0,22%)

Verenigde Staten: +2 basispunten (+0,64%)

Italië: +2 basispunten (+1,84%)

De lijstjes

AEX deze week: -3,7%

AEX deze maand: -2,1%

AEX dit jaar: -17,3%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: -16,2%

Olie +22%

De olieprijs vindt langzaam maar zeker de weg omhoog. Er zit echter een groot verschil tussen de WTI-olie en de Brent. Laatstgenoemde plust amper 3%. Verder daalt de AEX redelijk in lijn met de overige Europese indices.

Het is vooral de AMX (-5,8%) die vies tegenvalt. Er waren een paar bedrijven binnen de midcap die met ronduit teleurstellende kwartaalcijfers langskwamen. Zie BAM (-19,0%) en OCI (-24,6%).

AEX

Het enige aandeel die er een mooie plus uit weet te persen is Prosus (+6,7%). Gaming is hot op het moment en daar profiteert Tencent van. Dit bleek uit de eerstekwartaalcijfers van de Chinese techgigant. Zoals iedereen weet, heeft Prosus een groot belang in Tencent.

Adyen (-0,1%) tikte deze week voor het eerst de €1.000 aan, maar sluit toch nipt in het rood. Aandelen met het keurmerk handelsoorlogproof blijven ook goed liggen. Kijk maar naar KPN (-0,5%), Galapagos (-0,3%) en Ahold (-1,0%).

Daarentegen wordt ABN Amro (-14,3%) afgestraft voor zijn tegenvallende cijfers. De grootbank trof in het eerste kwartaal een voorziening van €1,1 miljard en dat is tien keer zoveel als in het vierde kwartaal van 2019.

AMX

SBM Offshore (+1,0%) zegt dat de omzet dit jaar uitkomt op hetzelfde niveau als in 2019. Dit is een meevaller, want de meeste bedrijven durven helemaal geen outlook af te geven. Mede daarom staat het aandeel bovenaan dit lijstje.

Flow Traders (+0,6%) doet het in een week als deze altijd goed. Daarentegen doet BAM (-19,0%) pijn aan de ogen. Het bedrijf wist afgelopen kwartaal praktisch niets te verdienen en dit jaar zal de bouwer waarschijnlijk in de rode cijfers belanden. Nee, op een winstmarge van tussen de 2 en 4% hoeven we voorlopig niet te rekenen.

ASCX

Er wordt momenteel gehakt gemaakt van onze kleine fondsen. Accell (+12,1%) is een uitzondering, omdat overheden nu flink investeren in het aanleggen van nieuwe fietspaden. De markt gaat er vanuit dat de verkoop van elektrische fietsen door de coronacrisis een flinke boost zal krijgen.

