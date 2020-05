Futures VS 1% in het rood

De Amerikaanse futures staan 1% in het rood nadat de Amerikaanse President Donald Trump bekend maakte om de verschepingen van halfgeleiders naar Huawei te verbieden.

De Chinese producent van smartphones staat centraal in handelsoorlog tussen de VS en China. Nu chipmakers geen halfgeleider meer mogen leveren aan Huawei, zakken de chipaandelen in het rood. Alleen ASML (+1,3%) staat nog licht in het groen, maar dat was vanochtend bij opening dik 4%. ASMI (-0,4%) en Besi (-1,3%) zijn zelfs in het rood gedoken.

Verder zijn de ogen gericht op Washington waar vandaag gestemd wordt over een stimuleringspakket van $3.000 miljard. Dit geld verdwijnt grotendeels direct in de zakken van de Amerikaanse burger. Het doel van dit pakket is om de harde val van de Amerikaanse economie te breken.