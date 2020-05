Winst zakt weg

De AEX (+0,4%) raakt de openingswinst beetje bij beetje kwijt. De enige reden waarom we nu nog in het groen staan, is de goede avondsessie van Wall Street gisteren. De financials liggen er wederom bar slecht bij.

Gisteren bleven de banken nog aardig liggen, omdat er fusiegeruchten in de markt waren over Goldman Sachs en Wells Fargo. Daar maakte Barron's niet veel later gehakt van, maar toen waren we in Europa al dicht.

Het komt dus niet als een complete verrassing dat ING (-0,8%) en ABN Amro (-4,2%) de weg naar het zuiden vinden. Laatstgenoemde zet zelfs een nieuwe all time low op het bord. Verder zijn de bewegingen beperkt op het Damrak.

Grootste daler is het zwaar getroffen Fugro (-4,4%). Boskalis wint daarentegen bijna 2%. De baggeraar en maritiem dienstverlener publiceerde gisteren gedurende de handelsdag de eerstekwartaalcijfers.

De IEX-Beleggersdesk is enthousiast, omdat de outlook voor coronabegrippen optimistisch is. Daarnaast liep de nettokaspositie op tot €57 miljoen. Dit geeft het bedrijf de mogelijkheid om zwakke spelers na de crisis voor een prikje over te nemen.

