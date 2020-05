Minder faillissementen

Bericht delen via:

U zou zou misschien denken dat het aantal faillissementen in Nederland een enorme vlucht neemt, maar dat is voorlopig niet het geval. Het CBS houdt gedurende de coronacrisis het aantal faillissementen wekelijks bij en hieruit blijkt dat er afgelopen week 24 bedrijven minder failliet zijn gegaan in vergelijking met de week daarvoor.

Toch is er de vrees dat de echte klap nog moet komen. Bedrijven zetten nu hun reserves in om de crisis door te komen, maar als een vaccin te lang op zich laat wachten dan zou het mij niet verbazen als dit aantal volgend jaar veel hoger uitkomt.