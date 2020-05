Zuid Europa hard getroffen

Misschien is het een open deur, maar de landen met de meeste coronaslachtoffers zien de economie in het eerste kwartaal het hardst krimpen. Wat ook meespeelt is dat landen zoals Italië, Frankrijk en Spanje eerder in een lockdown gingen dan wij.

Daarnaast werden er in Nederland minder beperkingen opgelegd en mochten er meer winkels open blijven. Hierdoor bleef bij ons de economische schade in het eerste kwartaal nog enigszins binnen de perken.

De schade zal in het tweede kwartaal veel groter zijn. Voor Duitsland ligt de verwachting op een dikke min van 10%. Aangezien onze economie redelijk op die van de Duitsers lijkt, zullen de cijfers van ons niet veel afwijken.