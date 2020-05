Vijf mogelijke Chinese coronavaccins

China test momenteel vijf mogelijke coronavaccins op 2000 mensen. De Vice Minister voor de gezondheidscommissie, Zeng Yixin, zegt dat de onderzoeken duren tot juli. Volgens hem hebben de vijf vaccins, die nu in fase 2 zitten, vooralsnog geen serieuze bijwerkingen.

Of deze minister de volledige waarheid vertelt, blijft altijd lastig in te schatten, maar feit blijft dat China meer vaccins in ontwikkeling heeft dan welk land dan ook. Het zou dus zomaar kunnen dat het land waar het virus begon ook als eerste met een oplossing komt.

Toch probeert Bloomberg de verwachtingen te temperen. Het mediabedrijf zegt dat het meestal jaren duurt voordat er een vaccin is, en dat er lang niet voor iedere ziekte een vaccin is.

