6% werkloosheid in China

Afgelopen maand is de werkloosheid in China met 0,1%-punt gestegen naar 6,0%. Dit is een aanmerkelijk lager percentage dan in de Verenigde Staten (14,7%). Een deel van de oorzaak is dat structuur van beide economieën behoorlijk van elkaar verschillen.



Anderzijds zijn er geruchten dat China niet helemaal eerlijk is. De werkloosheid in de steden ligt gemiddeld op zo'n 4 à 5% en dan is de gerapporteerde 6% bijzonder laag. Bruce Pang, hoofd macro- en strategie bij China Renaissance, denkt dat de druk op de werkgelegenheid zal aanhouden.

Hij wijst op de dalende exportcijfers, tragere economische groei en het record aantal Chinese universitaire studenten dat dit jaar zijn diploma haalt.