BeursVandaag: Donderdag 21 mei

Vandaag is het Hemelvaartsdag maar de beurs is toch gewoon open, zowel hier, bij ons in Europa, als in de Verenigde Staten. Ook in Azië werd gehandeld vandaag.

Indicatie AEX: 527

Aziatische beurzen dicht bij huis

Jobless claims om 14:30

Resultaten Galapagos bij UC bekend

Opnieuw een bijzonder sterke beursdag gisteren, waarop de achterblijvers zich aarzelend aansloten bij de grote, sterke techbedrijven van het Damrak. ASML sloot op een nieuwe all time high, evenals Prosus.

Beide fondsen wisselen stuivertje als het gaat om de eerste plaats qua marktkapitalisatie op Beursplein 5. Met ASMI, Adyen, Just Eat Takeaway en Philips wordt de AEX van een redelijk defensieve index min of meer een tech-index, hoe raar het ook klinkt.

De AEX begint wat lager, gisteren was het nog 'the sky is the limit', maar vandaag op Hemelvaartsdag doen we eerst een stapje terug. In focus vandaag o.a. de Amerikaanse werkloosheidsuitkeringen, Galapagos met haar CU-resultaten en telecommer Altice.

Jobless claims: 14.30 uur

Om half drie publiceert de Amerikaanse overheid de wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen. Lange tijd een cijfer dat voor kennisgeving werd aangenomen en schommelde tussen 200.000 en 300.000. Maar sinds de uitbraak van het coronavirus liggen die aantallen fors hoger:

Zo op het oog een enorme stijging, maar wanneer ik het in langetermijnperspectief plaats, valt pas echt op hoe extreem deze cijfers zijn. In onderstaande grafiek zitten de oliecrisis, de dotcomcrisis, de financiële crisis en de Aziëcrisis. En dan ben ik er vast nog wel een paar vergeten:

De omgekeerde hockeystick. Het geeft aan hoe extreem de uitwerking van de overheidsmaatregelen geweest is de afgelopen twee maanden. We leven echt in historische tijden. Uiteraard gaat men in de VS anders om met personeel dan hier. De grafieken komen van tradingeconomics.

Galapagos

Galapagos en Gilead maken resultaten bekend van de studie naar de werking van filgotinib bij patiënten met colitus ulcerosa, een darmziekte die lijkt op de meer bekende ziekte van Crohn. Bij de ziekte van Crohn komen de ontstekingen in het hele maagdarmkanaal voor en bij UC ontstaan de ontstekingen alleen in de dikke darm en de endeldarm.

Proud that filgotinib scored its fourth positive phase 3 trial with SELECTION in ulcerative colitis. Congratulations to the whole team at Galapagos and Gilead that made this happen. — Onno van de Stolpe (@OvandeStolpe) May 20, 2020

Nabeurs ging het aandeel Galapagos in de VS ruim 7% lager. Het persbericht inzake dit onderzoek leest u hier.

Altice

Telecommer en kabelaar Altice rapporteerde gisteren nabeurs de Q1-cijfers. Later op de dag zullen we die bij IEX Premium onder de loep nemen. Zat Altice in een andere sector dan was het ongetwijfeld in grote moeilijkheden gekomen met de huidige schuldenlast, maar telecom gaat qua inkomsten redelijk stabiel door.

Altice houdt, net als concullega's KPN en Orange, vast aan de eerder afgegeven outlook voor dit jaar. Telecombedrijven hebben enerzijds meer omzet door veel meer datagebruik thuis, maar lopen vertraging op bij het uitrollen van hun fysieke netwerken.

Fed notulen

Gisteravond werden de notulen van de vorige vergadering van de Federal Reserve gepubliceerd. Wall Street reageerde er nauwelijks op, de Amerikanen behielden de fraaie winsten. Deze rally is momenteel vooral door liquiditeit gedreven en daarom kijkt iedereen met argusogen naar wat de Fed doet.

De centrale banken blijven zelf enorme bedragen in de markt pompen en tegelijkertijd sporen ze overheden aan om grote steunpakketten op te tuigen, zie het Frans/Duitse plan om een tweede pakket van €500 miljard voor een Europees noodfonds door te voeren.

Merkel and Macron revived EU solidarity by mutualizing debt to fund other member states https://t.co/CwyBId602V pic.twitter.com/N7wdFjk0Te — Reuters (@Reuters) May 21, 2020

Het is nog wel de vraag hoe ze dit langs de wat zuiniger landen als het onze en Oostenrijk krijgen, maar daar zal ongetwijfeld een oplossing voor gevonden worden.

Verder nieuws vandaag

De sportscholen in Nederland zijn in afwachting van het OMT-advies over het opengaan van de gyms in Nederland. Vraag is of het virus zich in sportscholen, met al dat gezweet, niet veel makkelijker kan verspreiden dan in de buitenlucht.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.