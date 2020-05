BeursVandaag: Woensdag 20 mei

Zaagmans komt langs vandaag, we zijn alweer halverwege de week. De Amerikaanse indices gingen lelijk omlaag tegen het slot van de handel, maar in Azië en ook bji ons zijn de futures niet echt onder de indruk:

AEX opent rond 517/518

Aziatische beurzen sluiten hoger

Dow Future half procent hoger

De voorgestelde versoepeling kan doorgaan, volgens premier Rutte en vanaf 1 juni gaan bijvoorbeeld horecagelegenheden weer open. De pinksterdagen lopen ze daarmee net mis, maar 1 juni is 1 juni. Sportscholen werden niet meegenomen in het besluit, maar daarover wordt wellicht volgende week meer bekend.

ASR: terug in de tijd

Dat ASR met een trading update komt is bijzonder, het was één van de eerste bedrijven die de kwartaalrapportages afschafte. Nu wil het concern toch in het kader van transparantie beleggers op de hoogte houden van de situatie. Dat valt natuurlijk altijd te prijzen.

Er zijn vele plussen en minnen bij verzekeraars: minder autoverkeer zorgt voor minder schadegevallen, maar annuleringsverzekeringen worden dan weer meer uitgeoefend en ook de beleggingen doen het niet altijd even goed. Het sterke resultaat van 2019 wordt niet geëvenaard, het komt dit jaar meer in de buurt van 2018 (dividend toen €1,74).

Oliefuture: alles im griff

De expiratie van de oliefuture, vorige maand een historische miskleun met negatieve prijzen, is deze maand zoals het er naar uitziet goed gegaan. Omdat partijen al vroegtijdig exposure afbouwden en toezichthouders en beurs iedereen vroegtijdig waarschuwden geen gekke dingen te doen, was er volgens insiders zelfs sprake van een lichte short squeeze.

CME WTI #Crudeoil Futures Open Interest by Month for 2020 Contracts. Dec-20 holds the most... pic.twitter.com/y7G5GYyu5B — Brynne Kelly (@BrynneKKelly) May 19, 2020

In bovenstaande grafiek ziet u de uitstaande posities in de juni future (de blauwe lijn). Ten tijde van het aflopen van de vorige werd er volop doorgedraaid naar deze future en liep de open interest hard op. Na het echec op 20 april gingen velen vroegtijdig doordraaien naar volgende maanden. Ook dit kunnen we dus weer vergeten.

HAL Trust: tijdspad GV-verkoop valide

HAL laat weten dat de beleggingen allemaal wat minder waard zijn geworden en dat het tijdpad inzake de verkoop van GrandVision aan het Frans/Italiaanse Essilor/Luxottica nog steeds valide is: dat zou tussen eind juli 2020 en 2021 afgerond moeten worden.

Fed notulen

Vanavond om 20.00 uur worden de notulen van de vorige Fed-vergadering in april vrijgegeven. Alles wat centrale banken doen wordt met argusogen bekeken, want de beurzen leven nu vooral op gratis geld van de centrale banken, totdat de boel weer up and running is.

Gisteren gaf Fed-voorzitter Jerome Powell commentaar in de Senaat en dat zou dan de trigger zijn geweest voor de kleine sell-off in het laatste uur. De beste man moet voortdurend zijn woorden op een goudschaaltje wegen.

Verder nieuws vandaag

Grootaandeelhouder Takeaway.com wil zijn belang van 3,7% verkopen, dat zijn ongeveer 5,5 mln stukken en dat zal een aardige duit opleveren. Verwacht dus enige koersdruk bij JET, dat de laatste dagen toch al niet echt meer in beweging kwam.

Facebook (+2% gisteren) gaat samenwerken met Shopify om winkeliers toegang te geven tot Facebook en Instagram om ook daar hun spulletjes te verkopen. Facebook wordt zodoende meer en meer een marktplaats in plaats van een social media kanaal.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:00 Aedifica Q3-cijfers (gebroken boekjaar)

08:00 VK inflatie CPI apr-0,1% MoM

08:00 Duitsland inflatie PPI apr-0,7% MoM

08:00 Ackermans & Van Haaren Q1-cijfers

09:00 ASMI notering €2 ex-dividend

09:00 Euronext notering ex-dividend

10:00 ASR AvA

11:00 EU inflatie CPI apr0,3% MoM

14:00 Pharming AvA

16:30 Olievoorraden4,1M

18:00 Altice Europe Q1-cijfers

20:00 FOMC minutes

De AFM meldt deze shorts:

En dan nog even dit

China has stepped up purchases of U.S. agriculture products. But as phase one of the U.S.-China trade deal gets under way, Beijing isn’t on pace to meet targets for purchases overall. https://t.co/v7nmM4vyV3 — The Wall Street Journal (@WSJ) May 20, 2020

Oei....

Om te voorkomen dat Amsterdam bij een tweede coronagolf een brandhaard wordt, zou het kunnen dat versoepelingen van coronamaatregelen in de hoofdstad worden uitgesteld. https://t.co/sFDbsFLMtd — De Telegraaf (@telegraaf) May 19, 2020

Kop van de dag. https://t.co/ZjSHxfdO5Q — Bas Vermond (@BVermond) May 19, 2020

