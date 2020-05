BeursVandaag: Dinsdag 19 mei

Dinsdag 19 mei: de beurs gaat proberen de enorme stijging van gisteren vast te houden dan wel een vervolg te geven: opening AEX licht hoger, zoals het er nu naar uitziet:

Opening AEX: 521,5

ZEW-index om 11.00 uur

Oliefuture expireert vandaag

Wat een bizarre dag was gisteren: min of meer uit het niets steeg de AEX met bijna 4% en bleef daarbij zelfs ver achter bij haar peers in Duitsland en Frankrijk. Nu is de AEX een vrij defensieve index (Unilever, de uitgevers, Ahold, Heineken) en waren het in Frankrijk en Duitsland vooral de auto-aandelen maar ook andere cyclische sectoren die de kar trokken.

Waar komt nou zo'n plotse stijging vandaan? Moeilijk direct te verklaren, meestal een combinatie van factoren. Het grote Europese noodplan dat eraan komt, positieve uitlatingen van Jerome Powell dit weekend, een expiratiecyclus die afliep, wat vaccinfantasie, aflopende shortsell bans....

Shortsellverboden werken vaak averechts. In de Zuid-Europese landen werd dat al half maart ingevoerd. De bedoeling is om shortsellers af te schrikken, maar het tegenovergestelde gebeurt meestal: beleggers die al in dat aandeel zitten gaan er schielijk uit en kopers ervoor wachten wijselijk even aan de zijlijn. Want er zal wel wat aan de hand zijn.

Daar komt nog bij dat wanneer niet elk land meedoet, er een scheve situatie ontstaat. Shortsellers konden de afgelopen maanden niet in Frankrijk en België terecht, maar wel via het in Nederland genoteerde Unibail bijvoorbeeld exposure naar winkelvastgoed in Frankrijk creëren.

Azië in de plus

De Aziatische beurzen staan of sloten mooi in de plus. De Russen profiteren volop van de aantrekkende olieprijs. Dat hadden ze een maandje geleden niet durven dromen:

RTS (rusland) +5.45%

S&P/ASX 200 +2.09%

Shanghai Comp+0.66%

Hang Seng +1.80%

Nikkei225 +1.79%

Kospi +2.27%

ZEW-index: 11.00 uur

Wat brengt vandaag? Qua cijfermateriaal opnieuw een rustige dag. Om 11 uur wordt de Duitse ZEW-index bekendgemaakt. ZEW staat voor Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, en is gezeteld in Mannheim, Duitsland. De index is een sentimentsindicator waarvoor zo'n 350 economen en analisten maandelijks worden geraadpleegd.

De Duitsers, toch al een zwaarmoedig volk, waren vorig najaar eigenlijk de hele tijd al somber (auto-industrie en handelsoorlog) maar het gemoed trok bij begin dit jaar, getuige de stand van 26,7 in januari. In maart werd de meting op het dieptepunt van de beurs gedaan.

Voor vandaag wordt een stand van 35 verwacht. De vraag is gerechtvaardigd: wie volgt nu eigenlijk wie? De beurs de ZEW, of de ZEW de beurs? Om 11 uur weten we meer.

Europees noodplan

Europese leiders Merkel en Macron gaan een voorstel doen aan de Europese Commissie voor een breed noodplan van €500 miljard. Dat moet uiteraard betaald worden uit het budget van de EU en daarvoor draaien de individuele lidstaten op. Holger heeft op een rij gezet hoeveel elk land bijdroeg in 2018.

Merkel, Macron back €500bn fund for EU's crisis recovery. Germany would contribute 27% of total, in line w/share of EU budget. For net recipients of recovery fund such as Italy or France, net benefit would be balance of receipts from that fund & their net contributions to budget pic.twitter.com/Y1JBTdZQFZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 18, 2020

Nederland droeg 5,15% bij in 2018. Het moge duidelijk zijn dat het merendeel van het steunpakket richting de Zuidelijke landen zijn, al zijn er wel bepaalde restricties aan verbonden, zoals duurzaamheid van de projecten die men wil steunen. Zo wordt de klimaatkaart meteen gesponsord.

Laatste handelsdag oliefuture

Weet u het nog, vorige maand? Op 20 april werd historie geschreven, de WTI-future handelde diep in het rood. Wie aan een oliecontract bleef hangen, kreeg 27 dollar toe én een vat olie van 159 liter. Dat alles keer 1000. Enige probleem: de olie werd fysiek afgeleverd.

Hier leest u meer daarover en hoe het pandemonium zich vanavond gaat ontwikkelen is moeilijk te zeggen, maar het lijkt erop, gezien de sterke stijging van de future, dat sommige partijen zich misschien 'overhedged' hebben. We gaan het volgen vanavond en morgen.

AVA Shell

Waar ook met belangstelling naar de ontwikkeling van deze future, al is het wellicht op de wat langere termijn, gekeken wordt is bij de Koninklijke, Shell zogenaamd. RDS, Royal Dutch Shell houdt vandaag haar algemene aandeelhoudersvergadering en daar mag BVB, Ben van Beurden, uitleggen waarom Shell niet even dit herstel van de olieprijs had kunnen afwachten.

De meeste grote oliefondsen handhaafden vooralsnog het ruimhartige dividend maar Shell deed dit niet en verlaagde het dividend naar $0,16 per kwartaal, wat nog steeds een dividendrendement van 4% oplevert. Dat was dus 12%....De AVA, in Den Haag, kan niet bijgewoond worden maar wel via webcast: inloggen bij www.shell.com/AGM/webcast. Het spektakel begint om 10.00 uur onze tijd.

Overnamesoaps

De Merger & Acquisitions markt lijkt wel dood en overleden, maar partijen houden momenteel gewoon even hun nog overgebleven kruit droog. We wachten op witte rook bij GrandVision en NIBC, die beiden onder bod liggen. Koper Blackstone was bang de financiering niet rond te krijgen als NIBC het dividend niet zou uitkeren maar daar heeft NIBC nu een oplossing voor gevonden.

Iets zegt me dat Blackstone niet op deze toezegging zat te wachten.



'NIBC doet toezegging aan koper Blackstone over dividend'https://t.co/7Em9bOVXqS — Nico A. Inberg (@NicoInberg) May 18, 2020

Vraag is of Blackstone hier wel zo blij mee is: het zou evengoed kunnen dat Blackstone de geplande overname helemaal niet meer wil doorzetten gezien het veranderende bankenlandschap recent. Het bod van Blackstone bedroeg €9,85.

Blackstone reageerde vrij snel na het persbericht van NIBC en zegt dat nu de financiering weliswaar te doen is, maar dat het business plan van NIBC wellicht wat lastig uit te voeren is in deze veranderende macro-omgeving. Meer hierover leest u op Premium.

Shortsell verbod opgeheven

In Frankrijk en België is vanaf middernacht de shortsell-ban opgeheven. Deze werd twee maanden geleden ingesteld, op 18 maart, achteraf gezien het dieptepunt van de coronacrisis, althans, op de beurs. Verlenging is niet nodig, de argumenten daarvoor volgens de Belgische FSMA:

Vele genoteerde ondernemingen hebben nu een beter zicht op de impact van de COVID-19-crisis op hun activiteiten en hebben de markt hierover geïnformeerd;

Sinds midden maart is de marktvolatiliteit fors afgenomen tot het niveau van voor de COVID-19-crisis;

Sinds het ingaan van de maatregel is het aantal nettoshortposities gestaag gedaald. Dit toont dat de marktdeelnemers de maatregel goed hebben opgevolgd;

De markt heeft de tijdens deze periode geleden verliezen al grotendeels gerecupereerd;

Het aantal besmette personen en het aantal patiënten op intensieve zorg blijven dalen;

De lockdownmaatregelen van de regering worden daarom systematisch afgebouwd, en die afbouw verloopt nog steeds volgens plan

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:13 Hoop op coronavaccin stuwt Nikkei

08:12 'Akkoord universiteiten en Elsevier over publiceren artikelen'

08:06 'Groeiverhaal sportscholen blijft intact'

07:58 Moeder Douwe Egberts bevestigt komst naar Amsterdamse beurs

07:53 Helft aandeelhouders NSI kiest voor stockdividend

07:35 Krimp productie industrie Japan door crisis

07:25 Dochter NN draagt langlevenrisico's over

18 me iWall Street eindigt met stevige plussen

18 mei Flow Traders steekt geld in aandelenbeurs MEMX

18 mei Aandeelhouders ASMI verwelkomen nieuwe topman

18 mei NIBC doet toezegging aan koper Blackstone over dividend

De AFM (via shortsell.nl) meldt deze shorts:

De agenda van vandaag:

08:00 Home Invest Belgium Q1-cijfers

10:00 Royal Dutch Shell AvA

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment mei35,0

13:00 Walmart Q1-cijfers

14:30 VS bouwvergunningen apr1,1M



Volgt u ons al op social media? Volg ons op Twitter en Youtube voor het laatste nieuws en nieuwe video's.

Volg IEXnl op Twitter Volg @beleggersdesk op Twitter Volg @nicoinberg op Twitter

En dan nog even dit

Antwoorden in de comments....

Chart of the Day: niet alle #commodities hebben te lijden van #lockdowns en virussen. Deze ging sindsdien hard omhoog. Maar wat is het? pic.twitter.com/zDFu1coj9u — Nico A. Inberg (@NicoInberg) May 18, 2020

In Denemarken is de horeca weer open sinds gisteren en elke volwassene kan getest worden, als hij of zij dat wil. Ik denk dat het gifje uit Duitsland komt, maar dat mag de pret niet drukken....

First day of reopened restaurants and bars in Copenhagen yesterday means staying at the home office today ?? pic.twitter.com/cD1ihMsCxT — AndreasStenoLarsen (@AndreasSteno) May 19, 2020

Werkloosheidsaanvragen in Engeland......van 12.000 naar 856.000

Mijn oudste zoon van 13 vindt TikTok al kinderachtig, kijken of deze meneer er wat aan kan doen

Disney's head of streaming to become CEO of TikTok https://t.co/h4RAQaWxnK — BBC News (UK) (@BBCNews) May 19, 2020

Dit is niet goed, in China wordt Shulan, een stad van 700.000 mensen, dicht bij de Russische grens, dichtgetimmerd in Wuhan-style in verband met een corona-uitbraak:

China puts city of Shulan under Wuhan-style lockdown after fresh Covid-19 cases https://t.co/hyq5tFUvyp — The Guardian (@guardian) May 19, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.