BeursVandaag: Powell geeft burger moed

Welkom op deze 18de mei 2020. We beginnen aan een nieuwe week, vol goede moed en goede zin. Arend-Jan is er twee weekjes tussenuit, maar we nemen het met plezier even van hem over.

Wat gaan we doen vandaag? De agenda is nagenoeg leeg, alleen B&S Group is door met de kwartaalcijfers : Q1 kende een omzetdaling van 1,3%. Daarover straks meer op de Premiumpagina. Japan kwam door met BBP-cijfers.

Positieve stemming

De stemming is in ieder geval positief, de Aziatische beurzen weten mooie plussen neer te zetten en de AEX-future noteert 1,5% hoger: de opening lijkt rond 508 te zijn.

Afb: futurestanden Azië/Pacific (bron: Bloomberg).

Powell geeft burger moed

Een positief uitgelegd interview met Federal Reserve Chairman Jerome Powell geeft de burger in de VS weer wat moed. Powell zat zondag bij '60 Minutes':

‘It’s going to take a while for us to get back,’ Fed Chairman Jerome Powell said in a rare television interview. https://t.co/KdTkjRhvCo via @WSJ — Nico A. Inberg (@NicoInberg) May 18, 2020

Hoewel Powell aangaf niet te weten wanneer de ellende voorbij was, kwam hij wel met een Buffett-achtige peptalk op de proppen:

“This is a time of great suffering and difficulty, and it’s come on so quickly and with such force that you really can’t put into words the pain people are feeling and the uncertainty they’re realizing,” Mr. Powell said. “But I would just say this: In the long run, and even in the medium run, you wouldn’t want to bet against the American economy.”

De centrale bank in de VS werd verweten sinds de vorige crisis te veel naar Wall Street te luisteren en te weinig naar de man in de straat. Daarom geeft Powell nu wat meer interviews op de bredere televisiekanalen in de VS.

Japanse BBP-cijfers

De Japanse BBP-cijfers zijn bekendgemaakt vanochtend:

Die cijfers zijn allemaal verschrikkelijk en staan in geen verhouding tot de lichte groei/krimp-percentages die we gewend waren. Het zijn bijzondere tijden waarin we leven.

Warenhuisketen JC Penney belly-up

In het buitenland zien we o.a. cijfers van Panasonic, Softbank, Baidu, Sweco en Campbell Soup. De laatste is leuk om even naar te kijken: naar verluidt werd er ook bijzonder veel soep gehamsterd half maart. Alhoewel, Campbell is meer dan soep.

In de VS is men druk met warenhuisketen JC Penney, waar het NIET goed mee gaat. JC Penney werd opgericht in 1908 door naamgever James Cash Penney. Het concept was lage prijzen en ultieme customer service. In 1929, vlak voor de crisis, ging JC Penney naar de beurs en in 1951 haalde het voor het eerst een miljard omzet.

Alhoewel JCP een van de eerste bedrijven was die e-commerce omarmde, al in 1994, hebben ze toch de slag gemist.

Een hotshot van Apple, Ron Johnson, moest in 2012 de omslag bewerkstelligen, maar maakte er alleen maar een grotere puinhoop van.

Via bovenstaande link leest u het hele verhaal over JC Penney.

Huawei weer de sjaak

Zo langzamerhand komen de problemen die vorig jaar de krantenkoppen beheersten weer in beeld. Over stikstof en PFAS lezen we voorlopig alleen nog in de kwartaalcijfers van de bouwbedrijven, maar het Amerikaans-Chinese handelsconflict is weer helemaal terug:

Latest: Chip giant TSMC has already stopped accepting new orders from Huawei after Trump's latest restrictions, the Nikkei newspaper reports https://t.co/hJTKl1nGwm — Bloomberg (@business) May 18, 2020

Dat is toch ook wel bizar verlopen. In plaats van volledige werkgelegenheid door het terughalen van arbeid naar de VS kreeg Trump een virus uit China cadeau waardoor hij nu, vlak voor de verkiezing, met een werkloosheidspercentage van 14,7% opgezadeld zit.

Terugdringen lockdowns

Onze wereld staat deze weken in het teken van verdere ontmanteling van de lockdowns en dat geldt ook voor de landen om ons heen. In Italië mogen alle winkels en toeristische attracties weer open.

Bioscopen en theaters blijven nog dicht. In Frankrijk gaan de scholen weer deels open en in Duitsland werd alweer gevoetbald.



Afb: Schalke-reservespelers op de tribune bij Dortmund

Snelle conclusie uit de eerste Duitse speelronde zonder publiek: het verschil tussen clubs wordt groter doordat thuisspelende clubs niet meer door fanatieke aanhang naar voren worden gejaagd.

Export weer op gang

Omdat Nederland bij uitstek een exportland is, is het voor ons belangrijk dat onze belangrijkste exportpartners ook weer aan het werk kunnen. Dat zijn in volgorde van belangrijkheid Duitsland (23% van onze export), België (10%) en Engeland (8%).

Dit staatje komt van de site van het CBS. Mensen die weten waarom wij 25% van IJslands export voor onze rekening namen in 2017 mogen zich melden in de comments. In 2017 bestond de export van IJsland voor 42% uit toerisme, 17% vis en 16% aluminium.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

17 mei 'Beleggers kijken naar cijfers en impact coronacrisis'

17 mei 'EU moet Chinese bedrijfsovernames tijdelijk verbieden'

17 mei Saudisch staatsfonds neemt belangen in Disney, Boeing en Facebook

De AFM (via shortsell.nl) meldt deze shorts:

En voor de volledigheid een overzicht van de grootste shortposities in Nederlandse aandelen.

De officiële agenda van vandaag:

Japan BBP Q1-1,2% QoQ

08:00 B&S Group Q1-cijfers

Volgt u ons al op social media? Volg ons op Twitter en Youtube voor het laatste nieuws en nieuwe video's.

Volg IEXnl op Twitter Volg @beleggersdesk op Twitter Volg @nicoinberg op Twitter

En dan nog even dit

Vakantiegeld wordt een hot topic: de FNV zette gisteren de hakken alvast in het zand:

Hier leest u de IEX Weekendbijlage terug:

En hier Niels' vooruitblik:

Dan werd er ook nog her en der gedemonstreerd tegen de lockdowns:

"Shame on you!"



Dozens gathered in London Saturday to protest the government's #coronavirus lockdown restrictions pic.twitter.com/1MBEBZgmdH — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) May 18, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.