BeursVandaag: De Slag om AEX 500

Om 09:30 en 10:00 uur krijgt u BBP Q1 Nederland en Duitsland, nu zijn er nog geen cijfers.

Wall Street herstelde gisteren aardig, na ren bar en boos dagje Europa. De futures zien er daarom goed uit. Verzint u marktbreed een mooie reden daarvoor - ik keur alles goed - en er is opvallend nieuws. Een paar dingen:

TSMC bouwt fabriek in VS

Sony heeft een superchip?

British Airways ontslaat 12.000 mensen, omdat de markt verandert

Dat denkt Petrobras ook

JC Penny is failliet

Green shoot voor de reisbranche?

Verder doen we het vandaag echt met alleen met macrodata - om 14:30 uur detailhandelsverkopen april VS - en natuurlijk sentiment. Op het Damrak is weinig te doen en daarom haal k de adviezen maar naar voren. Ziet er ook een beetje routinematig uit:

ABN Amro: naar €6,60 van €8,50 - Berenberg

Aegon: naar €2,80 van €3,30 - Morgan Stanley

Galapagos: naar €235 van €225 - Barclays

Aperam: naar €24 van €25,80 - Morgan Stanley

SBM Offshore: naar €20,30 van €21 - HSBC

Kijk aan, er is een mooie beursopening, de AEX gaat weer met 500 soebatten. Hoger, lager: de markt kan ook per saldo nog zijwaartsen. Heel lang. Enfin, nu is alles groen, olie gaat lekker en de rentes liggen zowaar een keer vlak. Dat is lang geleden, zeg. De dollar is steady rond 1,08 en bitcoin upt lekker.

Nog iets, ik leg even de pen neer na een paar tropenmaanden. Ik ben even leeg geschreven en moe van het koersen turen en ik wens u en mijn collega's veel succes. En wat hebben we geleerd op de beurs tijden de lock-down?

Zoals het koersje thuis tikt, tikt ie nergens.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

04 mei Fitch verlaagt outlook Aegon

14 mei Kwartaalbericht Applied Materials stelt teleur

14 mei Fabrikant van iPhone-chips TSMC overweegt fabriek in VS

14 mei Hoger slot op Wall Street

14 mei Wall Street veert op ondanks somber nieuws

14 mei Zusterbedrijf van IKEA wil winkelcentra in VS openen

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent dus BBP's:

04:00 China industriële productie apr 2,9% (verwacht 1,5%)

08:00 Aegon AvA

08:45 Frankrijk inflatie CPI apr

09:00 Aperam notering €0,438 ex-div

09:30 Nederland BBP Q1 -3,0% QoQ

10:00 Duitsland BBP Q1 -2,1% QoQ

10:30 Unibail Rodamco AvA

11:00 EU BBP Q1 -3,8% QoQ

14:30 VS detailhandelsverkopen apr -10,0% MoM

15:15 VS industriële productie apr -11,6% MoM

16:00 VS handelsvoorraden mrt -0,5% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mei 72,0

En dan nog even dit

Oef:

Ondernemersvertrouwen in tweede kwartaal laagste ooit gemeten. Lees meer op:https://t.co/WRGG3y0TWI pic.twitter.com/sVNGQRBekN — CBS (@statistiekcbs) May 15, 2020

Duiding van veel Chinese data vannacht:

China's factory output posts first increase for 2020 but consumption still weak https://t.co/JoL6AT4w3s pic.twitter.com/H0HGIGYp7c — Reuters (@Reuters) May 15, 2020

Nog meer?

U.S. Senate approves bill calling on President Donald Trump’s administration to toughen its response to China’s crackdown on its Uighur Muslim minority https://t.co/dPLTie0iB3 by @ReutersZengerle @davidbrunnstrom pic.twitter.com/EQUZNLwCa9 — Reuters (@Reuters) May 15, 2020

Deze past er wel bij:

Apple supplier TSMC to build a $12 billion chip factory in the US https://t.co/qsB5i1WHV3 — CNBC (@CNBC) May 15, 2020

Voor wie is dit goed?

Sony says it's created the world’s first image sensor with artificial intelligence built in https://t.co/GLCy900qQu — Bloomberg (@business) May 15, 2020

Oh:

JC Penney is planning to file for bankruptcy in the next day, sources say https://t.co/9gZtV5fc2o — CNBC (@CNBC) May 15, 2020

Zo!

#BritishAirways, deel van #IAG, gaat 12000 jobs permanent schrappen, haaks op kritiek dat het geen beroep wil doen op tijdelijke werkloosheid. Topman Willie Walsh meent dat covid19 een structureel negatieve impact heeft op luchtvaartindustrie. Nieuwe realiteit=nieuwe capaciteit pic.twitter.com/Ln6eOBCq7w — Tom Simonts (@TSimonts) May 15, 2020

Er is ook weer een expiratie op komst:

Oil mixed as coronavirus risks offset hopes that crude stockpiles will shrink https://t.co/KMDCEiOWPv pic.twitter.com/ove1IHlv6l — Reuters (@Reuters) May 15, 2020

Aldus de Braziliaanse oliegigant:

Opletten, altijd

Is this a first sign of recovery for the travel industry? https://t.co/ggaboxQr83 — Bloomberg (@business) May 15, 2020

De lakmoesproef voor restaurants?

McDonald’s has an almost-60 page PDF for franchisees on how to handle the nitty gritty of re-opening https://t.co/OR2RNOvArY — Bloomberg (@business) May 15, 2020

Hoeveel?

Fed balance sheet moves above $6.9 trillion with $2.6 trillion in assets purchased over the last 2 months. pic.twitter.com/epDtZkncuW — Charlie Bilello (@charliebilello) May 14, 2020

En JPMorgan is weer meer waard dan de hele Euro Stoxx Bank Index:

In case you missed it: Mastercard mkt cap has passed JPMorgan on shift from cash. Payment firms’ shares have benefited from increase in electronic transactions amid coronacrisis, BBG reports. Mastercard, 2nd biggest credit-card company, now worth $278bn vs JPMorgan’s $267bn. pic.twitter.com/Cxhbw0GeZt — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 15, 2020

U kan weer voetbal kijken:

All eyes on Germany as Bundesliga season restarts, @ossianshine has more pic.twitter.com/7otlLKTHbb — Reuters (@Reuters) May 15, 2020

