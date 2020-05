TA: AEX test steun

Deze dag wordt mijn beste handelsdag ooit. Nooit eerder in mijn leven beschikte ik over zo veel kennis van de wereld, de financiële markten en mijzelf. Ik ben fit, scherp, geïnformeerd en voorbereid. Mijn geestesoog ziet marktbewegingen al plaatsvinden voordat ze feitelijk gebeuren, want vooraf heb ik alle mogelijke scenario's uitputtend bedacht, hardop herhaald en volledig in mijzelf opgenomen. Op deze dag zie ik alles, is mijn concentratie volledig en continu, laat me nergens door afleiden, heb geen valse hoop, aarzel geen moment, maak geen fouten en ben nergens bang voor. Vol zelfvertrouwen treed ik deze dag tegemoet. Ik ben een succes.



Loop voor de handelsdag begint naar de spiegel, kijk er recht in en zeg: "Mijn naam is ..... .......... en ik heb de capaciteit mijzelf volledig te ruïneren".



(kies uit bovenstaande teksten de voor u op dit moment best passende en herhaal deze dagelijks)