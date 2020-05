Spaarhypotheek omzetten

Even in alle eerlijkheid.



Overheid denkt dat starters 30.000 euro makkelijk bij elkaar hebben gespaard om eerste aankoop te kunnen doen.

Je bent net van school. Je schuld moet je nog aflossen voor je studie en je hebt krantenwijk gelopen. Je hebt keihard gewerkt voor de toekomst. Je hebt je MBA of degree... en dan...

Hoe spaar je 30.000 euro als je weet dat een huis nu al 3 ton kost.



Ik vind dat de branche wat harder moet optreden tegen de overheid dat eigen inbreng van der zotte is geworden en dat je zonder eigen inbreng geen hypotheek meer kan krijgen..



De starters, jeugd is de toekomst... zij gaan voor ons werken zodat wij nog kunnen genieten van ons pensioen, maar ze kunnen zelf niet eens een hypotheek krijgen.



Wanneer vechten jullie voor de starters om eigen inbreng volledig te laten verdwijnen.

Als je een huurhuis neemt, dan hoef je ook geen 30.000 euro bij te lappen.



Vanuit de gemeenschap wordt zo simpel geredeneerd en makkelijk gepraat dat iedereen wel elke maand 500 euro kan sparen.



Even berekening:

Gemiddeld inkomen 1.900 - 2.400 euro Netto (Bruto 3.200- 4.200) . Is redelijk toch ?



De kosten:

Huur: ± € 800 tot € 1.200 p/m (wat je komt niet in aanmerking voor sociale huurwoning)

Gas: ± € 115 p/m

Water: ± € 19 p/m

Elektriciteit: ± € 68 p/m

Zorgverzekering: ± € 238 p/m

Autoverzekering: ± € 53 p/m

televisie: ± € 50 p/m

Inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekering: ± € 38 p/m



Twee partners zonder kinderen: ± € 361 p/m

Twee partners met twee kinderen onder de 8: ± € 367 p/m

Twee partners met één kind ouder dan 12 jaar: ± € 414 p/m



Kleedgeld kinderen

12 jaar: 30-45 euro per maand

13 jaar: 45-50 euro per maand

14 jaar: 50 euro per maand

15-16 jaar: 50-60 euro per maand

17-18 jaar: 55-65 euro per maand



Overige kosten

– Netflix: 12 euro

– Spotify: 10 euro

– Internet: 30 euro

– Loterij: 13 euro

– 2x mobiele telefoon: 60 euro

– Abonnement openbaar vervoer: 30 euro

-Tijdschrift: 9 euro +

Totaal: € 194 per maand (€ 2.328 per jaar)