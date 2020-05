De ruwe diamant van de sociale media

Helemaal eens met conclusie dat Pinterest een ruwe diamant is. Verschil zit vooral in het management. De CEO is iemand die 'eerst bewijzen, verder verbeteren, dan pas roepen' predikt. Hierdoor is er minder hype rondom Pinterest dan andere social kanalen, maar de groei spreekt voor zichzelf.



Samenwerking met Shopify en verder uitrollen van advertising mogelijkheden (pas sinds Q4 2019 in Europa) geeft genoeg ruimte om komende jaar naar winstgevendheid te gaan.



Waarschijnlijk ter overvloede: Pinterest is het grootste groei aandeel in mijn portfolio.