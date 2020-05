SBM Offshore, of hoe goed slecht kan zijn

Dit is altijd zo leuk op feestjes, de relatieve performance. In dit geval: aan beursleken uitleggen dat SBM Offshore met -30% op het bord dit jaar uitstékend presteert. Veel beter dan sector- en soortgenoten.

Dit kan ik simpel aan de hand van de verwachtingen laten zien. Een gemiddeld oliegerelateerd bedrijf kan er alleen maar van dromen dat omzet en winst naar verwachting maar zo weinig zullen dalen. SBM Offshore denkt per vandaag zelf de eerder afgegeven winstprognose voor dit jaar waar te maken. Omzet dan weer niet.

Wellicht vandaar die mooie outperformance vandaag? Niet alleen relatief, maar ook in de portemonnee.

Intussen is het wachten nog steeds op het eerste goede nieuws uit de energiesector...

In @IEA’s latest Oil Market Report, the picture is still very bleak for the industry. After “Black April,” the heaviest demand destruction may be behind us, but huge uncertainties remain.



We now forecast global oil demand will fall by 8.6 mb/d in 2020: https://t.co/Z4qkKILJZG pic.twitter.com/UfJR1jPL1X